La psicología dice que las personas que se duchan por la noche en vez de por la mañana no lo hacen por higiene, sino que es para regular sus emociones

Los expertos en psicología también tienen algo que decir sobre las personas que prefieren ducharse por las noches. Fuera de la temporada de verano, millones de ciudadanos prefieren darse un baño antes de dormir y especialistas en la materia han dejado claro que no lo hacen por higiene: la explicación está en que es una forma de regular sus emociones, tener un espacio de relajación e incluso poner en orden las ideas acumuladas de todo el día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que se duchan por la noche.

Las noches tropicales que estamos sufriendo en España en los últimos días prácticamente obligan a tomar una ducha por la noche, algo que es un hábito para millones de personas durante todo el año. Lo más habitual para muchos ciudadanos es tomar una ducha a primera hora de la mañana antes de comenzar la actividad laboral, pero también está el grupo de los que optan por darse un baño antes de dormir. Ya sea tras llegar del gimnasio o simplemente, por como han desvelado estudios recientes, regular las emociones y tener un espacio de relajación.

La revista National Geographic ha tocado este tema relacionando este espacio de relajación con la aparición de las mejores ideas. «La gente siempre se sorprende al darse cuenta de que se le ocurren ideas interesantes e innovadoras en momentos inesperados, porque nuestra narrativa cultural nos dice que debemos lograrlas mediante el trabajo duro», ha dicho Kalina Christoff, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en declaraciones realizadas a este medio, en el que ha puesto de manifiesto que «es una experiencia humana bastante universal».

Las personas que prefieren ducharse por la noche

Porque esto es un clásico que nos ha pasado a todos: que se encienda la bombilla y aparezca una nueva idea en el momento en el que estás relajado en la ducha. Los expertos en psicología han demostrado que esto está relacionado con la llamada RND, que es la red neuronal por defecto que conecta todas las regiones del mismo. Esta se activa durante los momentos de divagación mental o mientras se hacen tareas pasivas como darse una ducha.

En declaraciones recogidas por National Geographic, Roger Beaty, neurocientífico cognitivo y director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Creatividad de la Universidad Estatal de Pensilvania, resume esta situación: «Es el estado al que regresa el cerebro cuando no se está participando activamente». Así que este es el principal motivo por el que las ideas aparecen en el momento de la ducha.

Esto está relacionado con lo que buscan muchas personas a la hora de darse una ducha por la noche: tener un momento de relajación para poner en situación las ideas del día. Hay otros estudios que apuntan a una serie de características que tienen estas personas. Por ejemplo, Sleep Foundation dice que las personas que quieran tomar un baño por la noche buscan una mejor calidad del sueño durante la noche. En España, la Biblioteca Nacional de Medicina también publicó un estudio al respecto y lo relacionó con la poca tolerancia de estas personas a la suciedad.