La psicología confirma que las personas que no recuerdan los nombres de los demás no es por despiste: su mente procesa los datos de otra manera

¿Era Juan? ¿O era Manuel? ¿O quizás José? ¿Y su pareja? ¿María? o ¿Ana? Ay, ya se me ha olvidado. Olvidar el nombre de alguien que acaba de presentarse es una de las situaciones más comunes (y a veces un poco incómodas) de la vida social. Las personas que no recuerdan los nombres suelen atribuírselo a la distracción o a una memoria que consideran deficiente.

No obstante, la neurociencia cognitiva lleva décadas demostrando que ese diagnóstico es incorrecto. Varias investigaciones de psicología cognitiva han abordado esta cuestión desde distintos ángulos. Sus conclusiones cambian la forma de entender lo que ocurre con la memoria para los nombres propios y sitúan el origen del olvido en un lugar que la mayoría no se imagina.

¿Por qué las personas que no recuerdan los nombres procesan la información de forma diferente?

La explicación más influyente llega de un experimento publicado en 1990 en la revista académica British Journal of Psychology por la psicóloga Gillian Cohen. Su diseño es sencillo: la misma fotografía de un hombre se presenta a dos grupos. Al primero se le dice que la persona se llama Baker; al segundo, que trabaja como panadero (baker, en inglés).

Quienes lo recordaron como panadero retuvieron esa información mucho mejor. La profesión activa una red de asociaciones (hornos, pan, harina, madrugadas) que anclan el dato en la memoria.

El apellido Baker, en cambio, no arrastra ninguna imagen ni ningún concepto: es una etiqueta con peso semántico casi nulo.

Ese fenómeno se conoce desde entonces como la paradoja Baker/Baker y resume lo que décadas de investigación han ido confirmando.

En 2022, el equipo de Shane Fresnoza publicó en la prestigiosa revista Scientific Reports los resultados que trazaron la base neurológica de esa paradoja: las personas que no recuerdan los nombres usan una región cerebral diferente para procesar ese tipo de dato.

El lóbulo temporal anterior y la separación neurológica de los nombres propios

El equipo de Fresnoza, de la Universidad de Graz, estimuló con corriente eléctrica de baja intensidad distintas zonas del lóbulo temporal anterior mientras los participantes memorizaban apellidos y oficios asociados a fotografías de rostros.

Sus resultados mostraron una disociación clara. El lóbulo temporal anterior izquierdo gestiona el recuerdo de los nombres propios; el derecho, datos como la profesión o las características de una persona. Sorprendente, ¿no?

La estimulación anódica de esa zona mejoró el recuerdo de nombres en los participantes del estudio. Lo relevante del resultado es que el olvido de nombres no depende de la memoria como función general, sino de qué tan bien conectado esté ese circuito específico. Y la conexión, por la naturaleza arbitraria del nombre propio, es estructuralmente más débil.

Ese mapa neurológico explica algo que muchas personas reconocen en su propia experiencia: recordar perfectamente la cara de alguien, e incluso su profesión, pero no conseguir recuperar su nombre.

Entiéndase que no es el mismo circuito. Uno almacena información con referentes concretos; el otro intenta retener una etiqueta que no ancla en nada.

La teoría del vínculo débil y el fenómeno de «lo tengo en la punta de la lengua»

En 1991, los psicólogos Deborah Burke y Donald MacKay formularon en el Journal of Memory and Language lo que se conoce como la teoría del vínculo débil. Su tesis central consistía en que los nombres propios tienen una conexión más débil entre su forma fonológica (el sonido) y su contenido semántico (el significado) que cualquier otro tipo de palabra en el léxico.

Esa debilidad explica el fenómeno de ‘lo tengo en la punta de la lengua’: la sensación de saber con certeza que se conoce un nombre pero no poder pronunciarlo.

Burke y MacKay comprobaron que los nombres propios son la categoría de palabra que con más frecuencia provoca ese estado. El problema no es de memoria general, sino de recuperación fonológica de un tipo de dato específico.

Para las personas que no recuerdan los nombres, la psicología propone estrategias basadas en esta misma lógica. Esto sería repetir el nombre en voz alta al conocer a alguien, asociarlo a un rasgo físico visible o a otra persona conocida que lo lleve. El objetivo es añadir el anclaje semántico que el nombre, por sí solo, no tiene.

La vergüenza que sienten muchas personas por no recordar nombres está, en ese sentido, basada en un malentendido. Lo que perciben como una carencia es la respuesta normal de un cerebro que procesa los nombres propios tal y como están: sin estructura semántica sobre la que apoyarse.