Según la psicología, las personas que nunca recuerdan el nombre de otros no son maleducadas, simplemente dedican su atención a recordar otros detalles

Hay quienes conocen a alguien, le estrechan la mano, escuchan su nombre con total claridad y, apenas unos minutos más tarde, ya lo han olvidado. En consecuencia, pasan el resto de la conversación tratando de recordar cómo se llamaba esa persona pero sin atreverse a preguntarlo. Normalmente, esto se interpreta como desinterés o distracción, pero, según la psicología, existen causas más profundas detrás de este comportamiento.

En primer lugar, los psicólogos explican que esto es muchísimo más común de lo que imaginamos, y no tiene nada que ver con la mala memoria. Y es que la forma en que procesamos la información depende en gran medida de cómo establecemos vínculos y de cómo funciona nuestro cerebro. Normalmente, quienes olvidan los nombres de otras personas tienden a priorizar la conexión y el contenido de lo que se dice por encima de una etiqueta como el nombre.

¿Por qué hay personas que nunca recuerdan los nombres de otras?

«Esto sucede porque las emociones, las historias y los significados generan más conexiones neuronales que una etiqueta aislada. El cerebro no almacena toda la información con la misma prioridad. En los primeros minutos de una interacción social estamos evaluando señales verbales y no verbales, construyendo una primera impresión, interpretando emociones, buscando temas de conversación y regulando nuestra propia conducta social. En comparación con todo eso, continúa la experta, el nombre ocupa una posición relativamente débil. No tiene todavía carga emocional, no cuenta una historia y no aporta demasiadas pistas sobre quién es esa persona», explica la psicóloga Olga Albaladejo a Cuerpomente.

La forma en que procesamos la información emocional no es la única explicación de este fenómeno. De hecho, como señala Albaladejo, los nombres propios son uno de los tipos de información que más le cuesta retener al cerebro. ¿La razón? «Porque funcionan de manera diferente al resto de la información que almacenamos», explica la experta. «Si alguien nos dice que es médico, arquitecto o profesora, nuestro cerebro activa inmediatamente una red de conocimientos, imágenes y asociaciones relacionadas con esa profesión. En cambio, si nos dice que se llama Elena, Marta o Javier, recibimos una etiqueta que todavía no está conectada con nada».

Funcionamiento del cerebro

En ese proceso intervienen distintas regiones cerebrales. El hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal, es fundamental para la memoria episódica, la que nos permite recordar experiencias y acontecimientos. Los nombres propios, sin embargo, dependen en mayor medida de la memoria semántica, responsable de almacenar conocimientos y datos. Cuando intentamos recordar un nombre y no lo conseguimos, es posible que la conexión entre ambos sistemas no se haya consolidado lo suficiente o que factores como el estrés o la distracción estén dificultando su recuperación.

Factores que influyen

No existe una única explicación para olvidar el nombre de alguien. En realidad, intervienen varios factores relacionados con la forma en que el cerebro procesa, organiza y prioriza la información. Estos son algunos de los más habituales:

Falta de atención. Al conocer a alguien, es frecuente que estemos más pendientes de la conversación, del lenguaje corporal o de la impresión que queremos causar que de memorizar su nombre.

Estrés y ansiedad. La presión por recordar un nombre, especialmente en contextos sociales o profesionales, puede jugar en contra y dificultar su recuperación.

Sobrecarga cognitiva. Cuando recibimos demasiada información al mismo tiempo, el cerebro tiene más dificultades para fijar los nombres en la memoria.

Ausencia de asociaciones. Como los nombres propios suelen carecer de un significado o de una relación evidente con la persona, resultan más difíciles de recordar si no conseguimos vincularlos a una imagen, una característica o un recuerdo previo.

‘Paradoja del panadero’

La «paradoja del panadero» se apoya en un experimento muy revelador. Los psicólogos Deborah Burke y Donald MacKay mostraron a distintos grupos la fotografía de una misma persona. A unos les dijeron que se apellidaba «Baker»; a otros, que su profesión era «baker» (panadero).

El resultado fue claro: quienes asociaron a la persona con el oficio recordaron esa información con mucha más facilidad. La explicación es que la memoria retiene mejor los conceptos con carga semántica, es decir, aquellos que evocan imágenes, conocimientos o asociaciones previas, como una profesión. En cambio, un nombre propio suele ser una etiqueta arbitraria, sin un significado que sirva de anclaje.

En otras palabras, los nombres carecen de una conexión lógica inherente con la persona, por lo que el vínculo entre su sonido y su significado es mucho más débil. Los expertos señalan, además, que la memoria de los nombres propios funciona de manera distinta a la de otros tipos de información. Eso ayuda a explicar una sensación muy común: pensar que alguien «no tiene cara de llamarse así». Al no existir un vínculo natural entre el nombre y los rasgos físicos o personales, el cerebro puede tratarlo como un dato secundario y olvidarlo con mayor facilidad.