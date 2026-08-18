La película de Netflix que ha conquistado a los espectadores en 2026: 51 millones de visualizaciones y dos Óscar en su reparto

Entre las películas que ha estrenado Netflix este año destacan algunas como La última casa, Los creyentes, 72 horas y Criaturas luminosas. Esta última se estrenó en mayo y está basada en el libro homónimo del escritor Shelby Van Pelt y para muchos es uno de los mejores estrenos de este año. Criaturas luminosas cuenta la historia de una anciana llamada Tova que se dedica a limpiar un acuario en el que crea un vínculo bastante particular con un pulpo gigante que siempre está enfadado y es muy inteligente. Julia tras contarle sus problemas al pulpo, decide comenzar a investigar para intentar descubrir lo que ocurrió con su hijo, el cual desapareció hace muchos años atrás sin dejar ningún rastro. Una historia sobre la conexión entre seres diferentes y la capacidad de los seres humanos de encontrar consuelo en momentos difíciles como el que está pasando Tova. Criaturas luminosas es una película de Netflix perfecta para disfrutar de una ficción entretenida las tardes que quedan del verano.

La película Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) ha sido dirigida por Olivia Newman la cual también ha coescrito el guion con John Whittington. Una original cinta que está protagonizada por la conocida actriz Sally Field, la cual ha ganado dos premios Óscar por su interpretación en las películas Norma Rae (1979) y En un lugar del corazón (1984). Aunque la actriz es muy conocida por los espectadores, llevaba tres años sin participar en ninguna película. Además, en el reparto están los actores Lewis Pullman, Colm Meaney, Kathy Baker o Joan Chen.

Aunque Criaturas luminosas no logró posicionarse en el número 1 del Top10 de Netflix ninguna semana desde que se estrenó en mayo, durante el primer semestre del año ha sumado 51,3 millones de visualizaciones, lo que la coloca en el puesto 13 entre las películas más vistas de la plataforma de streaming en ese periodo.

¿De qué trata la película Criaturas luminosas?

En esta película, como ya hemos adelantado, se cuenta la historia de Tova Sullivan, una mujer mayor y viuda que trabaja de noche limpiando un acuario de Washington. Tova está intentando superar la pérdida de su esposo y la desaparición de su hijo hace décadas, pero le está resultando muy complicado. Allí conoce a Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que tiene una gran inteligencia y un carácter peculiar. Marcellus observa todo lo que pasa a su alrededor y se va convirtiendo poco a poco en el confidente de Tova.

Al mismo tiempo un joven que se encuentra un poco perdido llamado Cameron llega al pueblo para buscar pistas sobre su padre ausente. Cameron acabará trabajando en el acuario y mantendrá con Tova una complicada relación que les cambiará a los dos la vida.

Criaturas luminosas es una película sobre el duelo y la pérdida ya que tanto Tova como Cameron han perdido a personas que eran los pilares de sus vidas. Además, los dos están cargando con el peso que supone una desaparición y no saber lo que le ha ocurrido a una persona que quieres. También es una cinta sobre las segundas oportunidades y como descubriendo los secretos podemos arreglar cuentas con el pasado y rehacer nuestra vida.

El reparto de esta película dramática

La película está protagonizada por la actriz Sally Field que da vida a Tova Sullivan, la anciana limpiadora del acuario. A esta actriz la hemos visto en películas como Norma Rae (1979), En un lugar del corazón (1984), Forrest Gump (1994) y Lincoln (2012) y ha ganado durante su carrera dos Óscars. El actor Lewis Pullman interpreta el papel de Cameron Cassmore, un joven que llega un poco perdido al pueblo y que es miembro de la banda Moth Sausage. El actor Alfred Molina es el encargado de poner voz al inteligente pulpo gigante Marcellus.

También en el reparto de la película Criaturas luminosas están los actores Joan Chen como Janice Kim, Kathy Baker como Mary Ann Minetti y Beth Grant como Barb Vanderhoof, las cuales son miembros del club de tejido de Tova llamado Knit-Wits. Además, Sofia Black-D’Elia interpreta a Avery, la dueña de una tienda de surf y paddle surf y Colm Meaney a Ethan Mack, el propietario de una tienda de comestibles Shop-Way en Sowell Bay.

En suma, la película Criaturas luminosas es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de historias emotivas en las que sus protagonistas tienen una nueva oportunidad para rehacer su vida. Además, las conversaciones que mantiene Tova con el pulpo Marcellus le dan un toque original y su relación con Cameron en el acuario es entrañable. Gracias esos momentos que comparten juntos, Tova y Cameron tienen una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Para mí Criaturas luminosas es uno de esos estrenos de Netflix que merece la pena ver este verano.