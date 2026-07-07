Bruce Springsteen, músico de rock (76 años), sobre la lucha emocional de envejecer: «El gran desafío de la edad adulta es conservar el idealismo después de perder la inocencia»
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La psicología dice que los jóvenes que veranean en el pueblo que les vio crecer no lo hacen por comodidad, sino que han establecido relaciones sociales duraderas
Bruce Springsteen es un cantante, compositor y músico estadounidense, reconocido como una de las figuras más influyentes de la historia del rock. Conocido popularmente como «The Boss», ha desarrollado gran parte de su carrera junto a la E Street Band. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. Sus primeros pasos en la escena musical tuvieron lugar a finales de la década de 1960. El mayor éxito comercial de su carrera llegó con «Born in the U.S.A.» (1984), un álbum que superó los 15 millones de copias vendidas en Estados Unidos y alcanzó el número uno en numerosos países.
Las composiciones de Springsteen destacan por retratar la vida cotidiana de la clase trabajadora, las dificultades económicas, los sueños personales y las desigualdades sociales. Su legado artístico ha sido reconocido con numerosos galardones, entre los que destacan 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un premio Óscar. En 1999 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.
La frase de Bruce Springsteen sobre el envejecimiento
La reflexión subraya la idea de que crecer no solo implica adquirir responsabilidad, sino también afrontar la realidad de una manera que puede resultar inquietante. La inocencia suele desvanecerse al experimentar decepciones, fracasos y concesiones. La vida rara vez resulta exactamente como se espera, y esta pérdida de inocencia puede generar frustración o distanciamiento emocional. Al mismo tiempo, Springsteen da a entender que el idealismo no tiene por qué desaparecer con la inocencia, sino que puede madurar. Mantenerse fiel a ideales como la empatía, la honestidad y la esperanza requiere esfuerzo, sobre todo cuando hay motivos para rendirse.
La sociedad contemporánea, sin embargo, exalta la juventud como si fuera el único momento digno de admiración. En este contexto, mantener el idealismo implica que la edad no tiene por qué apagar la curiosidad, la creatividad o el deseo de contribuir al bienestar de los demás. En definitiva, quien consigue conservar el idealismo después de perder la inocencia sabe que la vida nunca será perfecta, pero también comprende que precisamente por eso merece seguir encontrando razones para confiar, para amar y para construir, incluso cuando ya conocemos todas las imperfecciones de la condición humana.
Las mejores reflexiones
- «He nacido para correr… Hay que seguir adelante»
- «La música es inmortal para mí. Es ese instante sobre el escenario por el que merece la pena vivir»
- «La juventud vive de la esperanza; la vejez, del recuerdo»
- «No salimos a pasar el rato, sino a tocar el mejor concierto jamás tocado»
- «La fe es esencial, y también lo es la duda. No se va a ninguna parte con sólo una de estas dos cosas»
- «La familia aporta más flexibilidad emocional y te permite llevarte bien con la vida de otra gente»
- «La amistad te impide resbalar al abismo»
- «El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un mundo de posibilidades»
- «Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado»
- «Cuando tienes suerte, te das la vuelta»
- «Nunca te equivocas en el rock and roll si estás cabreado»
- «No me imagino no haciendo esto. Para mí es una fuerza vital primaria»
- «La mejor música es la que existe esencialmente para darnos algo más para ver el mundo»
- «¡Rock’n Roll ralentiza el envejecimiento!»
- «Cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre»
- «Tenemos que salir mientras somos jóvenes, porque los vagabundos como nosotros, bebé, nacimos para correr»
- «Muestra un poco de fe, hay magia en la noche; no eres una belleza, pero bueno, estás bien»
- «Conduces en una limusina la primera vez, es una gran emoción, pero después de eso es solo un auto estúpido»
- «El primer día que recuerdo haberme visto en un espejo y haber podido soportar lo que vi fue el día que tuve una guitarra en la mano»
- «No hay una nota que toque en el escenario que no se pueda rastrear directamente hasta mi madre y mi padre»
- «Mamá siempre me dijo que no mirara a los ojos del sol. Pero mamá, ahí es donde está la diversión»
- «¿Es un sueño una mentira si no se hace realidad o es algo peor?»
- «No puedo decir que lamento las cosas que hicimos; al menos por un rato, usted y yo, nos divertimos»
- «Con los años, te vuelves más espiritual»
- «Hemos llegado a la edad en que la vida deja de brindarte cosas; ahora te las arrebata»
- «Me queda cuerda para rato. Tengo curiosidad por saber hasta dónde me llevará esta vida dedicada a la música»
- «Me hubiera gustado ver a Elvis vivito y coleando con 70 años, reinventándose y redefiniendo su talento»
- «En cualquier expresión creativa, se trata de conjurar algo de la nada, hacerlo tangible y visible»
- «Sí, la idea de luchar por una vida perdida siempre ha estado presente en mis canciones»
- «Fue una gran decisión. Por un momento pensé: Dios, no quiero dar esas entrevistas»