Estos son los partidos de octavos de hoy martes 7 de julio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Los octavos de final llegan a su conclusión y hoy, martes 7 de julio, conoceremos a las dos últimas selecciones que pasarán a unos cuartos del Mundial 2026 que prometen ser apasionantes con los cruces que se están quedando. Está claro que la Copa del Mundo está siendo vibrante y veremos si a lo largo del día se producen nuevas sorpresas o las favoritas avanzan a la siguiente fase de la competición, que ya se desarrollará íntegramente en Estados Unidos.

Qué partidos de octavos de final se juegan hoy, martes 7 de julio, en el Mundial 2026

Argentina – Egipto

El Estadio de Atlanta acogerá un apasionante partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La albiceleste, liderada por Leo Messi, tendrá que mejorar la imagen que ofreció ante Cabo Verde a la que le costó horrores y una prórroga para eliminarla. Los egipcios, por su parte, se cargaron a Australia en la tanda de penaltis. Obviamente, el combinado sudamericano es favorito, pero veremos qué ocurre.

Suiza – Colombia

El último partido de los octavos de final del Mundial 2026 se disputará en el Estadio BC Place Vancouver, despidiéndose la Copa del Mundo de Canadá. Colombia llega con cierto favoritismo para sacar el billete para los cuartos de final, pero los cafeteros van a tener que medirse a una Suiza que alcanzó esta ronda tras cargarse a Argelia. Los helvéticos intentarán dar la sorpresa para colarse en la siguiente fase aunque nadie la colocaba entre las favoritas para estar entre las ocho mejores del torneo.

Argentina – Egipto. Martes 7 de julio a las 18:00 horas. Estadio de Seattle.

Suiza – Colombia. Martes 7 de julio a las 22:00 horas. Estadio BC Place Vancouver.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Como ya todos saben a estas alturas del Mundial 2026, Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros que se jueguen en la Copa del Mundo. Eso sí, RTVE también posee una parte, ya que podrá retransmitir los choques que juegue la selección española y el resto de partidos destacados, teniendo como máximo uno al día.

Si miramos a estos dos partidazos que se juegan hoy, martes 7 de julio, en el Mundial 2026 hay que destacar que tanto el Argentina – Egipto como el Suiza – Colombia se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. También se podrá acudir a la aplicación de este medio para seguir los choques en streaming y en vivo online.

Para terminar recordamos que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que vaya ocurriendo en la Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Egipto y del Suiza – Colombia. Cuando acaben publicaremos sus respectivas crónicas y también informaremos sobre cómo queda el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026.