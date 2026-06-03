Selección de Argelia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Argelia llegará al Mundial 2026 con el objetivo de volver a competir al máximo nivel en una Copa del Mundo y consolidar el crecimiento que ha experimentado durante los últimos meses. El combinado africano afronta la cita de Estados Unidos, México y Canadá bajo la dirección de Vladimir Petković, técnico que ha conseguido reconstruir la estabilidad competitiva del equipo después de una etapa marcada por las dudas tras la salida de Djamel Belmadi.

La selección argelina se presentará en el torneo con una plantilla que combina experiencia internacional, futbolistas consolidados en las grandes ligas europeas y varios jugadores jóvenes que han ido ganando peso dentro del grupo. El equipo mantiene además una base reconocible, liderada por Riyad Mahrez, gran referencia ofensiva y uno de los nombres más importantes de la historia reciente del fútbol argelino.

Grupo de la selección de Argelia en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó encuadrada a Argelia en el Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania. El combinado africano tendrá un estreno de máxima exigencia frente a la vigente campeona del mundo y posteriormente afrontará dos encuentros decisivos para intentar acceder a las eliminatorias.

La presencia de Argentina convierte al grupo en uno de los más atractivos del campeonato, mientras que Austria y Jordania aparecen como rivales directos en la pelea por los puestos de clasificación.

Cuándo juega Argelia en el Mundial de 2026

El calendario de Argelia en la fase de grupos del Mundial ya está definido. El conjunto dirigido por Vladimir Petković abrirá su participación ante la selección argentina en Kansas City.

El segundo encuentro ante Jordania puede resultar decisivo para las aspiraciones del equipo africano, mientras que el cierre frente a Austria podría definir la clasificación a los octavos de final.

Estos serán los partidos de Argelia en el Mundial 2026:

Miércoles 17 junio 2026 – 3:00 horas – Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium

– Kansas City Stadium Martes 23 junio 2026 – 5:00 horas – Jordania vs Argelia – San Francisco Bay Area Stadium

– San Francisco Bay Area Stadium Domingo 28 junio 2026 – 4:00 horas – Argelia vs Austria – Kansas City Stadium

Convocados de Argelia para el Mundial 2026

Porteros

Luca Zidane

Alexis Guendouz

Anthony Mandrea

Defensas

Aissa Mandi

Emile Dorval

Mohamed Amine Tougai

Zineddine Belaid

Jaouen Hadjam

Rayan Ait-Nouri

Ramy Bensebaini

Rafik Belghali

Samir Chergui

Achraf Abada

Centrocampistas

Houssem Aouar

Adil Aouchiche

Hicham Boudaoui

Ismael Bennacer

Fares Chaibi

Ibrahim Maza

Yacine Titraoui

Ramiz Zerrouki

Nabil Bentaleb

Ilan Kebbal

Delanteros

Mohamed Amoura

Nadir Benbouali

Redouane Berkane

Adil Boulbina

Amin Chiakha

Amine Gouiri

Fares Ghedjemis

Anis Hadj-Moussa

Riyad Mahrez

Bagdad Bounedjah

Quién es el portero de Argelia

Uno de los nombres propios de esta selección de Argelia es Luca Zidane. El guardameta de 27 años tomó la decisión el pasado mes de septiembre de representar al combinado africano, pese a haber pasado por las categorías inferiores de Francia hasta la sub-20.

El portero debutó con Argelia en octubre y consiguió asentarse rápidamente dentro del grupo. Su temporada quedó marcada recientemente por una fractura de mandíbula y mentón, aunque ya se ha reincorporado a los entrenamientos y estará disponible para disputar el Mundial 2026.

Las estrellas de la selección de Argelia en el Mundial 2026

Riyad Mahrez continúa siendo el gran líder futbolístico y emocional de Argelia. El extremo, actualmente en el Al-Ahli, mantiene un papel determinante dentro del esquema ofensivo del equipo y aportará toda su experiencia en la que será otra gran competición internacional con la camiseta de su país.

A su alrededor aparecen otros futbolistas importantes que han consolidado a Argelia como una selección competitiva. Rayan Aït-Nouri llega al Mundial tras asentarse como lateral izquierdo titular en el Manchester City. En defensa, el equipo cuenta con la presencia de Ramy Bensebaini, jugador del Borussia Dortmund, y de Aïssa Mandi, que aporta experiencia desde el Lille francés.

Así es el seleccionador de Argelia en el Mundial 2026

La federación argelina apostó por Vladimir Petković en febrero del año pasado para liderar un nuevo proyecto tras la salida de Djamel Belmadi. El técnico bosnio llegó después de una decepcionante participación en la Copa Africana y con el objetivo de devolver estabilidad al equipo nacional.

Petković aterrizó en Argelia respaldado por una amplia trayectoria internacional, especialmente por su trabajo al frente de Suiza. Con el conjunto helvético alcanzó los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y posteriormente llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

El inicio de su etapa no fue sencillo y estuvo marcado por resultados irregulares, incluida una derrota inesperada como local frente a Guinea. Sin embargo, con el paso de los encuentros logró reorganizar el funcionamiento del equipo, ajustar el rendimiento colectivo y encarrilar una clasificación mundialista que terminó cerrándose sin grandes sobresaltos.

La camiseta de Argelia en el Mundial 2026