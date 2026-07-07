La psicología dice que las personas que siempre interrumpen las conversaciones no lo hacen por protagonismo, tiene que ver con la memoria a corto plazo

Los expertos en psicología llevan años centrando sus estudios en las personas que suelen interrumpir las conversaciones de forma habitual. A diferencia de lo que muchos piensan, los especialistas en la materia han dejado claro que estos individuos no realizan esta acción por querer protagonismo, sino que esta tendencia está relacionada con su memoria a corto plazo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que interrumpen conversaciones de forma habitual.

Esto es un clásico del mundo y principalmente de países como España: las personas que interrumpen conversaciones. Muchas personas han hecho un arte de cortar a una persona cuando está hablando y empezar a sentar cátedra, importándoles poco que haya cometido un acto que está relacionado con la poca educación de las personas. Ahora, la psicología descarta que estas personas hagan algo malo: todo estaría relacionado con la poca memoria de estas personas, que estarían obligadas a intervenir de forma rápida.

La psicología y las personas que interrumpen conversaciones

Así que, a diferencia de lo que se ha pensado siempre, las personas que interrumpen conversaciones no quieren su parte de protagonismo, sino que tienen una memoria más corta. Según los expertos, más que con la falta de educación, este hábito está relacionado con el pensamiento y la forma de procesar de estas personas, que no tendrían una intención negativa en quitar la palabra de la boca de la otra persona con la que están interactuando.

Además, esta memoria ‘cortoplacista’, que hace que una persona suelte la idea por temor a perderla, la psicología también ha informado en estudios recientes que esto podría estar relacionado con el rápido procesamiento de este tipo de personas. Algunos especialistas en la materia avisan de que estos individuos tienen una capacidad innata para procesar la información de forma rápida y pueden generar respuestas al mismo tiempo que estudian. Esto, lógicamente, hace que interrumpan sin querer a la persona con la que están interactuando.

Webster y Kruglanski ya informaron con sus estudios publicados en 1994 que las personas que suelen interrumpir conversaciones suelen tener una motivación por alcanzar respuestas firmes y rápidas. Esto les empujaría a cortar conversaciones ajenas para intentar fijar esta respuesta a toda velocidad. Según estos psicólogos, estos individuos tendrían características emocionales relacionadas con el orden, la previsión, decisión rápida y malestar ante lo incierto.

Interrumpir conversaciones por inseguridad

La psicología también ha explicado otro motivo por el que muchas personas interrumpen conversaciones y tiene que ver con la inseguridad. Según los expertos, estas personas tienen la necesidad de ser escuchadas y por ello se anticipan a los movimientos de otros para intentar hablar más de la cuenta. En este caso tampoco habría mala intención por parte del emisor, pero también se entiende que esto puede causar un malestar en el receptor. Otros estudios también han relacionado este arte de interrumpir conversaciones con la impulsividad o ansiedad de estas personas, que podrían estar buscando ser validadas por los otros miembros de la conversación.

Así que, a diferencia de lo que se ha pensado históricamente sobre este tipo de personas, que han sido relacionadas con la mala educación, la psicología ahora dice que esto no ocurre por querer ser protagonista, sino por otros motivos relacionados con la memoria a corto plazo, el rápido procesamiento de ideas, la inseguridad o la necesidad de ser escuchado.