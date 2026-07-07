Colas kilométricas en Lidl para comprar la máquina de hielo portátil de 100 W de potencia y 1,2 L de capacidad que te va a salvar el verano
Lidl tiene una máquina de hacer hielo de Coca-Cola que está arrasando
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Cuando llega el calor de verdad, como el que estamos sufriendo desde hace días, el hielo pasa a ser uno de esos elementos básicos que nunca sobran en casa. El problema sin embargo, es que para tenerlo dependes del congelador, de acordarte de rellenar las cubiteras y de esperar horas hasta tener suficiente. Por eso cada vez más gente busca alternativas más rápidas y cómodas, y ahí es donde entran en juego las máquinas domésticas para hacer hielo que hacen el trabajo solas y entre las que destaca ahora una que podemos encontrar en el bazar online de Lidl.
En concreto, Lidl ha apostado por un modelo portátil con estética llamativa, inspirado en la imagen clásica de Coca-Cola, pero más allá del diseño, lo importante es lo que ofrece en el día a día. No es un electrodoméstico pensado para complicarse la vida, sino todo lo contrario ya que puedes usarlo sin pensar demasiado y tener hielo disponible cuando realmente hace falta, ya sea para una comida, una visita o simplemente para refrescar una bebida. Además, el hecho de que no necesite instalación es clave ya que no hay que conectarla a ninguna toma de agua ni hacer ajustes raros. Se enchufa, se llena el depósito y empieza a funcionar. Esa sencillez es precisamente lo que la convierte en un producto interesante para el verano, cuando lo último que apetece es perder tiempo en preparaciones.
Lidl tiene la máquina de hielo portátil de 100 W de potencia y 1,2 L de capacidad
Uno de los puntos más interesantes de esta máquina es la rapidez con la que trabaja. Según sus especificaciones, en unos 7 a 11 minutos ya empieza a generar los primeros cubitos, algo que marca una diferencia clara frente al sistema tradicional. No es necesario planificar con horas de antelación, simplemente la pones en marcha y en poco tiempo ya tienes hielo disponible.
Funciona con una potencia de 100 W y permite producir hasta 9 cubitos por ciclo, alcanzando entre 8 y 10 kilos de hielo en 24 horas si se mantiene en uso continuo. Es una cifra pensada para un uso doméstico normal, suficiente para cubrir comidas familiares, reuniones o el consumo habitual durante los días de más calor sin quedarse corto.
Además, permite elegir entre dos tamaños de cubitos, lo que no es habitual en todos los modelos de este tipo. Puede parecer un detalle menor, pero al final da cierto margen para adaptarlo a diferentes bebidas o preferencias, algo que suma en el uso diario.
Compacta, portátil y fácil de mover
Otro aspecto que juega a su favor es el tamaño ya que no es un aparato grande ni aparatoso, lo que facilita encontrarle sitio en la cocina sin tener que reorganizar todo. Sus dimensiones, bastante contenidas, hacen que pueda colocarse en una encimera sin molestar demasiado, algo importante en espacios más pequeños. Por otro lado, tiene un asa de transporte que también tiene sentido en este tipo de producto ya que no es sólo estética, sino que realmente permite moverla con facilidad si quieres llevarla a otra estancia, a una terraza o incluso a una segunda residencia. Al no depender de una toma de agua, ese componente portátil cobra más valor y la hace más versátil.
En ese sentido, es un electrodoméstico pensado para moverse y adaptarse, no para quedarse fijo en un único sitio como ocurre con otros aparatos de cocina más tradicionales.
Uso sencillo y avisos que evitan problemas
El funcionamiento de esta máquina de hielo de Lidl es sencillo, ya que lo único que tienes que hacer es llenar el depósito de 1,2 litros, elegir el tamaño del cubito y listo. A partir de ahí, la máquina hace el resto sin necesidad de estar pendiente constantemente, lo que se agradece en el día a día. Y como tiene indicadores LED que avisan cuando la cesta está llena o cuando falta agua, evitarás que el aparato siga funcionando sin sentido o que tengas que comprobarlo continuamente. Son detalles pequeños, pero que mejoran bastante la experiencia de uso.
También incluye una tapa con ventana transparente para ver cómo va el proceso sin tener que abrirla, además de una cesta extraíble y una pala para recoger el hielo cómodamente. Son elementos básicos, pero bien resueltos para que todo sea lo más práctico posible.
Y por último y en cuanto a la capacidad, la cesta puede almacenar alrededor de medio kilo de hielo, una cantidad razonable para no tener que vaciarla cada poco tiempo. Además, sumado a la producción continua, permite ir generando cubitos durante todo el día sin grandes interrupciones. Al final, no es una máquina industrial ni pretende serlo, pero para un uso doméstico cumple con lo que se espera que es tener hielo disponible sin depender del congelador, sin planificación y sin complicaciones.