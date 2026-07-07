Las cabañuelas apuntan a temperaturas de hasta 44ºC en estos días en los que el calor del verano será extremo, Jorge Rey se adelanta a todos en esta previsión del tiempo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar generando un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días.

Es hora de poner en mente algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Este joven que en su día puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente el tiempo puede convertirse en un problema. Estaremos muy pendientes de este cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que parece que las altas temperaturas pueden ser un problema.

Las cabañuelas apuntan a temperaturas de hasta 44ºC

Lo que nos estará esperando en estos días son unas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento cuenta. Por lo que, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un problema que puede acabar siendo esencial.

Las cifras que estamos teniendo por delante, puede convertirse en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera diferente.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada tipo de elementos cuenta de una forma diferente. Llega un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Las temperaturas de hasta 44ºC podrían acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Un giro radical que podría convertirse en el mejor aliado de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este vídeo viral puede cambiarlo todo en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

El calor más extremo del verano llegará en breve

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con un calor extremo que veremos en breve y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Estamos ante un verano en el que todo puede ser posible, parece que estas altas temperaturas pueden convertirse en un giro radical en el que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que tocará estar pendientes de las alertas.

La AEMET se une a una previsión de Jorge Rey que realmente nos hace estar pendientes de un tiempo que puede cambiarlo todo. Tal y como nos explican los expertos estamos ante una ola de calor que puede causar estragos en las próximas horas: «Para el miércoles 8, aunque con incertidumbre debido a la evolución y posición de la dana, así como de los flujos en niveles bajos, es probable que las temperaturas desciendan moderadamente en el tercio norte, y litorales valencianos, afectando en menor medida al valle del Ebro y el litoral atlántico de Andalucía. En el resto, se espera que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, de forma que se mantendrían las condiciones de ola de calor, con máximas que alcanzarían de nuevo los 40-42 ºC en el cuadrante suroccidental, los 38-40 ºC en la meseta sur y los 39-41 ºC en el Valle del Ebro, depresiones del nordeste, litorales del cabo de la Nao y en zonas del interior del sureste. A partir del día del jueves 9, se espera la entrada de una vaguada desde el oeste, con un importante cambio de masa de aire que finalizaría el evento. Si bien durante este día se generalizan los descensos térmicos en el cuadrante suroccidental, seguiremos teniendo temperaturas muy altas en el tercio noreste y sureste, siendo este el ultimo día de la ola de calor. Así, esperamos que las temperaturas desciendan hasta los 37-39 ºC en el cuadrante suroccidental, mientras que se mantienen los 38-40 ºC en la meseta sur y los 39-41 ºC en el Valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste».

Las alertas estarán activadas con unas temperaturas extremas: «Continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad, aunque una entrada de aire frío en altura dará lugar a algo de inestabilidad en zonas del centro peninsular. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos; son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro. En los litorales de Galicia y del Cantábrico, se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales. En cuanto al resto de la Península y Baleares, los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, y en Canarias, con intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas más occidentales y poco nubosos en el resto, además de con calima ligera en altura.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y en el Cantábrico, de forma notable en sus litorales, ascenderán en el tercio este y en Baleares y no variarán en el resto. Las mínimas bajarán en Galicia, subirán en la meseta norte, el Cantábrico oriental y el valle del Ebro, y no cambiarán en el resto. En Canarias, las temperaturas subirán, de forma notable en las islas más orientales. Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos, salvo en zonas altas y los litorales del norte y de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, podrán superarse los 40-42 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias».