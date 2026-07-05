Jorge Rey revela cuál será el día de más calor en julio: «Será entre el 11 y el 20, especialmente en el centro y el sur de España»

Entre el 11 y el 22 de julio será el día de más calor del mes de julio, el centro y el sur de España se convertirán en un auténtico horno. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será la que nos afectará de lleno. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno.

En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, es momento de prepararse para uno de los peores episodios de calor extremos de estos días. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa, en estos días en los que media España está de vacaciones, tocará prepararse para lo peor.

Este será el día de más calor en julio, según Jorge Rey

Este mes de julio estamos viendo como las temperaturas no dejan de subir, hasta unas cifras que realmente pueden cambiarlo todo. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados cambios que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una forma diferente.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos toca por las alturas del año en las que estamos. Aunque este año el verano parece que se ha adelantado. Lo que nos estará esperando es algo sorprendentemente distinto.

Tocará estar preparados para algunas novedades esenciales que, sin duda alguna, tendremos que visualizar. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver llegar.

Es hora de tener por delante determinadas situaciones que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Esa temida canícula, momento del verano en el que calor se intensifica no deja de ser especialmente complicado.

Será entre el 11 y el 20, especialmente en el centro y el sur de España

En el centro y el sur de España será entre el 11 y el 20 de julio cuando el calor se convertirá en una auténtica pesadilla. Lo que está por llegar es un aumento de las temperaturas que puede llevarnos a unas cifras que realmente puede hacernos pensar en lo peor de esta época del año.

Jorge Rey no duda en advertirnos de lo que llega, con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Un giro importante de guion que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden ser claves. Este vídeo de este joven meteorólogo nos pone en lo peor de esta previsión del tiempo.

De momento, tal y como nos explican desde la AEMET: «Mañana se espera que comience el episodio de ola de calor, se prevén ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, siendo más importantes en el interior del cantábrico occidental y en la cuenta alta del Ebro. Para este día, se alcanzarían los 38-40 ºC en el valle del Miño y los 37-39 ºC en el interior de A Coruña, mientras, en el cuadrante suroccidental serán generalizadas máximas de 39-41 ºC llegando a los 42 ºC en los valles fluviales. En la meseta sur, en el Valle del Ebro y depresiones del noreste habrá temperaturas de 37-40 ºC. También en Baleares ascenderán, con máximas que en Mallorca estarán entre los 36-38 ºC. El lunes 6 sería el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, Meseta norte y tercio este peninsular, mientras que en el oeste de Galicia esperamos la entrada del flujo marítimo que hará descender las temperaturas de manera notable en áreas litorales. Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, esperamos que las temperaturas máximas alcancen los 37-39 ºC en el Cantábrico oriental, en el interior de la C.Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40ºC localmente. Se repetirán los 39-41 ºC en el cuadrante suroccidental, así como en el valle del Ebro y depresiones del nordeste sobrepasando los 42 ºC en puntos de los valles fluviales. Por otro lado, tenderán a moderarse en el interior de Galicia, aunque se llegará a los 37-39 ºC en el Valle del Miño y en zonas del interior».

Con este aviso que pone los pelos de punta: «Durante el martes 7, es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos se extienda a los extremos oeste y norte peninsulares, lo cual haría descender las temperaturas máximas en Galicia y en el Cantábrico. Así, se espera alcanzar de nuevo los 36-38 ºC en puntos del Miño y en el interior del País Vasco. Podrían repetirse los ascensos en el tercio este, depresiones del nordeste y en el valle del Ebro, lo que posibilitaría que se superasen los 39ºC-40ºC, e incluso, aun con incertidumbre, los 42ºC. En buena parte de la Península y Baleares, tendríamos máximas de 36ºC-39ºC y de 39-42 ºC en el cuadrante suroccidental. Para el miércoles 8, con incertidumbre debido a la evolución y posición de la dana, así como de los flujos en niveles bajos, el escenario más probable es que continúen los valores anormalmente altos para la época del año, pudiendo mantenerse las condiciones de ola de calor, con máximas que superarían los 39ºC-40ºC en el cuadrante suroccidental, meseta sur, Valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste. A partir del jueves 9, comenzarían los descensos térmicos en la vertiente atlántica peninsular que se extenderían en los días posteriores, por lo que podría darse por concluido el episodio».