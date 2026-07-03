La AEMET alerta de un calor extremo en estas comunidades: el fin de semana será aún más sofocante

El fin de semana será aún más sofocante, la AEMET lanza esta alerta ante un calor extremo en estas comunidades. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que todo el mundo estará pendiente de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en un fin de semana de lo más sofocante.

Las altas temperaturas pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año, de tal manera que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber una previsión del tiempo que nos alejará de lo que esperaríamos. Cuando lo que buscamos es la llegada de un giro radical que hasta el momento no esperaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días cargados de actividad, esta alerta lo puede cambiar todo.

El fin de semana será aún más sofocante

Las altas temperaturas de días pasados pueden pasar a la historia. Lo que llega ahora es un importante cambio de tendencia que podría convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Es momento de tener en mente esta situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que la actividad al aire libre se multiplica, lo que puede pasar es un destacado cambio que podría sumergirnos en lo peor del verano.

Este mes de julio apunta de una forma que ya nos hace estar preparados para lo peor. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente vamos a ver la peor cara del verano.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto se nota y va a llegar con una fuerza que quizás nos acabará sorprendiendo.

Estas son las comunidades más afectadas por este calor extremo

Llega un calor extremo que puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en cuenta que nos estará esperando unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo se convierte en un problema.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Predominio de la estabilidad en la Península con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil en su parte más oriental. Se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur, sin descartar que puedan dar lugar a algún chubasco aislado. En Canarias, intervalos nubosos con alguna llovizna en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Máximas en ascenso en la mitad norte y Baleares, y en ligero descenso en el tercio sur. Mínimas en ascenso en general ligero en la mitad norte y en descenso también ligero en el tercio sur. Se superarán los 36-39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán; pudiéndose alcanzar en zonas bajas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía 39-41 grados. Mínimas tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, que en los valles se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados. Pocos cambios en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Temperaturas muy altas, por encima de 36-39 grados, en el suroeste y nordeste peninsular, y puntualmente en zonas bajas de Galicia, incluso los 39-41 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía. Rachas muy fuertes (superiores a 80 km/h) de levante en el Estrecho. Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, con intervalos de fuerte en las costas gallegas. Cierzo moderado en el Ebro y tramontana en Ampurdán con intervalos de fuerte. Soplará levante moderado en Alborán y el Estrecho, donde pueden darse intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. En Canarias, norte a noroeste moderado, tendiendo a amainar por la tarde».