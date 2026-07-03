Cielo despejado o poco nuboso en toda la provincia, con temperaturas máximas en ascenso, especialmente en el extremo oriental de la depresión del Ebro. El viento soplará flojo del noroeste, con intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor ameno

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde este 14 de octubre se anuncia una jornada sin lluvias a la vista. A primera hora, los termómetros marcan 19 grados y el aire fresco atenaza a quien sale a la calle. La brisa, con dirección predominante de noreste y una velocidad notable, da un toque vibrante a la mañana, mientras los rayos del sol, que asomarán a las 06:34, comenzarán a calentar el ambiente, llevando la sensación térmica a un cálido 35 grados al mediodía.

Ya por la tarde, el calor se consolidará, alcanzando máximas de 35 grados, sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles moderados, creando una atmósfera bastante llevadera. El sol se ocultará detrás del horizonte a las 21:41, dando paso a una noche apacible con temperaturas alrededor de los 22 grados. Sin duda, una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre.

Calatayud: nubes oscuras y cambios de clima

Las nubes oscuras se acumulan sobre Calatayud, presagiando un día de múltiples cambios que romperán con la calma. La mañana comienza fresca, con temperaturas en torno a los 16 grados, mientras el viento sopla del noreste a unos 5 km/h, apenas susurrando en las calles. Sin embargo, la atmósfera ya anticipa algo más enérgico para el resto del día.

A medida que avanza la jornada, alcanzar los 34 grados será solo uno de los contrastes que experimentaremos, ya que se prevé la llegada de fuertes rachas de viento, que podrán superar los 30 km/h y un grado elevado de humedad que podría resultar agobiante. Es recomendable llevar consigo un paraguas, ya que la posibilidad de lluvia no se descarta, especialmente a medida que el sol se oculta tras el horizonte.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo poco nuboso que mantendrá temperaturas agradables a lo largo del día, alcanzando los 31 grados por la tarde. La brisa será suave, con rachas moderadas que apenas interrumpirán el ambiente sereno, ideal para disfrutar de un tranquilo paseo al aire libre.

Aprovechar el buen tiempo es una excelente opción hoy; las temperaturas tibias invitan a salir y realizar actividades cotidianas con comodidad. Un día propicio para disfrutar de los rincones de la ciudad y compartir momentos agradables.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET