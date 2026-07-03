Hoy, 3 de julio de 2026, la mitad norte de la provincia se presenta nubosa, con posibilidad de brumas matinales y lluvias débiles, mientras que el sur disfruta de claros y un leve aumento en las máximas. Vientos suaves harán compañía a esta jornada variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados y lluvias a la vista

El cielo de Bilbao se asoma este día con un manto gris que promete un espectro de lluvias. Desde la madrugada hasta el mediodía, la posibilidad de chubascos es inminente y a medida que el sol, ese tímido invitado, comienza a desperezarse a las 6:36, la atmósfera se siente cargada, con una humedad que invita a buscar refugio. Las temperaturas se mantendrán entre los 17 y 26 grados, aunque la sensación térmica nos recordará que la frescura del aire puede ser un alivio ante los días más calurosos que se avecinan.

Ya por la tarde, el cielo seguirá vestido de nubes y la probabilidad de lluvia se intensificará, convirtiendo al tiempo en un verdadero cómplice de melodías de agua. El viento soplará suavemente del norte, con una velocidad que ronda los 10 km/h, lo que aportará algo de alivio, aunque sin llegar a ser fuerte. La tarde se oscurecerá mientras el sol se despide a las 21:54, dejando en el aire un aroma fresco que recordará a los bilbaínos que el verano aún tiene mucho que ofrecer si se atreve a brillar entre las nubes.

Ambiente inestable con lluvias continuas en Baracaldo

El día se presenta en Baracaldo con una atmósfera inquietante, el cielo gris parece anunciar una jornada llena de sorpresas. Con el viento soplando de manera persistente, las primeras horas están marcadas por un intenso despliegue de nubes que, a partir de la mañana, dejarán caer lluvias significativas y refrescarán el ambiente.

A medida que la mañana avanza, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, pero no se dejará engañar; las lluvias no cesarán y el viento soplará con fuerza, llegando a ráfagas de 100 km/h. Esta inestabilidad se sentirá con más fuerza en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se mantenga en un 65%. No olvide llevar paraguas y estar preparado para mojarse; el tiempo exigirá precaución.

Guecho: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El día en Guecho amanece con un ambiente húmedo y cubierto, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100% durante la mañana, preparando el terreno para una jornada de chubascos. Con temperaturas que oscilan entre los 19 y 25 grados, la sensación térmica puede llegar a ser más intensa, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h.

A medida que avanza la tarde, las nubes irán cediendo y aunque la probabilidad de lluvias será del 35%, el cielo se mantendrá más despejado, ofreciendo un respiro a los que anhelan algo de sol. Con un día que contará con 15 horas y 19 minutos de luz, la temperatura se mantendrá agradable, haciendo de esta jornada un momento ideal para disfrutar, aunque con precaución por la posible humedad que nos rodeará.

Santurce: ambiente despejado con nubes dispersas

El tiempo presenta un panorama estable con algunas nubes durante la mañana y se prevé un ambiente más despejado por la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre 18 y 25 grados, con una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche y vientos suaves que acompañarán la jornada.

Este es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechar el ambiente tranquilo y realizar actividades cotidianas con comodidad. La temperatura templada invitará a salir y disfrutar de todo lo que ofrece el entorno.

Cielos cubiertos y lluvias a la vista en Basauri

La jornada comienza con cielos mayormente cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, ofreciendo un inicio fresco que invitará a llevar un abrigo ligero. A medida que avance el día, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, que estará presente tanto por la mañana como en la tarde-noche, por lo que es recomendable tener un paraguas a mano. La ropa impermeable será una buena elección para transitar por Basauri, donde la lluvia puede sorprender en cualquier momento.