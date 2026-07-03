Las cabañuelas de Jorge Rey alertan sobre los días más calurosos de julio: estas serán las zonas más afectadas

Jorge Rey lanza una importante alerta sobre los días más calurosos de julio, estás serán las zonas más afectadas, según las cabañuelas. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y eso quiere decir que tocará saber qué puede pasar en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Este experto se adelanta a todos y ya nos dice la fecha de una ola de calor que puede ser histórica.

Lo que ha pasado en estos días de calor intenso del mes de junio, puede ser la antesala de algo más. En especial si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que podría pasar con un tiempo para el que no estamos del todo preparados. Las zonas más afectadas por este tiempo de julio obligan a activar una poderosa alerta. La previsión del tiempo no trae buenas noticias para estos días en los que media España está de vacaciones.

Alertan las cabañuelas de Jorge Rey de los días más calurosos

Una vez más este joven que en su día predijo la llegada del histórico Filomena, no tiene dudas de lo que nos estará esperando. Tenemos por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos van a marcar de cerca en estas próximas jornadas.

El tiempo nos da algunos detalles de un verano de esos que difícilmente se olvida. Con unas cifras que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y podría acabar siendo el que nos dará una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Tenemos que empezar a pensar en estos días en los que Jorge Rey parece que se adelanta a todos. Lo peor de esta temporada ya lo fija en un calendario en el que podremos empezar a ver algunos cambios. Las temperaturas no van a dejar de subir en unos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en un problema. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar con unas fechas y situaciones en las que todo puede ser posible.

Estas serán las zonas más afectadas

Este vídeo viral de Jorge Rey pone en alerta a media España que tendrá que ver como el tiempo se convierte en un auténtico horno. Vamos a llegar a lo peor de una estación del año en la que las altas temperaturas nos acaban situando en un punto de no retorno.

A partir del día 10 de julio llega una nueva ola de calor que nos situará en un punto del verano al que no habíamos llegado. Las altas temperaturas pueden ser históricas y alejarnos de lo que quizás nadie hubiera imaginado. Pone en el calendario esta ola de calor que realmente puede cambiarlo todo por completo.

Coincidiendo con una AEMET que ya nos advierte de lo que nos espera este próximo fin de semana: «Estabilidad en la Península con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará intervalos nubosos matinales tendiendo a despejar, y en el Estrecho, donde se darán algunas nubes bajas. Se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas del centro, sin descartar que puedan dar lugar a algún chubasco aislado. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Máximas en ascenso en el Cantábrico y Galicia, donde pueden ser incluso notables, y pocos cambios en el resto de la Península y Baleares. Mínimas en ascenso en general ligero en la mitad norte y sin cambios en el resto. Se superarán los 37-39 grados en buena parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas. En los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro se pueden alcanzar los 39-41 grados. Mínimas tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, que en los valles se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados. Ascenso de las máximas en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, con intervalos de fuerte en las costas gallegas. Cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán moderados. Soplará levante moderado en Alborán y el Estrecho, donde pueden darse intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. En Canarias, viento de flojo a moderado del noroeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, por encima de 36-39 grados, en buena parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas, incluso los 39-41 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro. Rachas muy fuertes (superiores a 80 km/h) de levante en el Estrecho».