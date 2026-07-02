El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, salvo en el sistema Ibérico donde apenas habrá cambios. El viento del noroeste soplará de forma floja a moderada en el valle del Ebro, con rachas ocasionalmente fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con brisa fresca

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta jornada, animado por un sol que se asoma con timidez al horizonte a las 06:33. Las nubes, ligeras acompañantes, se mantendrán durante todo el día, sin asomo de lluvia, lo que permite disfrutar de la calidez estival. Con temperaturas que alcanzarán los 34 grados, la sensación térmica puede rozar los 33, sobre todo bajo la influencia de una ligera brisa que soplará desde el norte a medida que avance la jornada, alcanzando ráfagas considerables de hasta 60 km/h.

Ya por la tarde, todo invita a salir y aprovechar el aire fresco, con un mínimo de 17 grados que se sentirá como un alivio en el ambiente, aunque con una humedad que podría llegar a ser algo pesada en ciertos momentos. La luz del sol perdurará hasta las 21:41, regalando más de 15 horas para disfrutar del aire libre bajo ese cielo que se mantendrá despejado y sereno, prometiendo una noche agradable para quienes busquen un respiro tras el calor del día.

Calatayud: cielos cambiantes y viento fuerte

Las nubes grises cuelgan amenazantes sobre Calatayud, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Desde primera hora, la temperatura ronda los 14 grados, mientras un viento del noreste sopla con fuerza, dejando entrever un panorama cambiante que invita a estar preparados para lo inesperado.

A medida que avanza la jornada, se espera una ligera mejoría en la mañana, con cielos algo más despejados, pero las ráfagas de viento llegarán a los 40 km/h, haciendo que la sensación térmica se sienta más baja de lo que marca el termómetro. En la tarde, el mercurio alcanzará hasta 30°C, pero la humedad, que puede llegar al 75%, podría resultar agobiante. Mejor llevar paraguas y una bufanda por si acaso, para afrontar los caprichos del tiempo.

Tarazona: cielo nuboso y ambiente agradable

Las condiciones del tiempo son predominantemente estables, con un cielo ligeramente nublado durante la mañana y algunas nubes que persistirán en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 27 grados, con un ligero viento que podría levantar algo de polvo, pero sin posibilidades de lluvia que alteren la jornada.

Este tiempo tan agradable invita a salir y disfrutar de un paseo por las calles. El ambiente tranquilo será perfecto para realizar actividades diarias y aprovechar al máximo lo que ofrece el día.