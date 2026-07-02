La AEMET y Jorge Rey coinciden: ponen fecha al día en que se hará récord histórico por altas temperaturas

Jorge Rey y la AEMET se ponen de acuerdo con el día que se llegará a un récord histórico por las altas temperaturas. Estamos iniciando un mes de julio en el que parecerá que el tiempo se convierte en una auténtica pesadilla. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría convertirse en la antesala de algo más.

Parece que este verano nos está dando una serie de detalles que, sin duda alguna, podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente estaremos pendientes de unos termómetros que pueden subir hasta unas cifras del todo inesperadas. Estos momentos en los que realmente tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Una novedad que podría acabar generando más de una sorpresa que, aunque esperada, pone los pelos de punta en esta nueva ola de calor que iniciamos.

El día que se hará un récord histórico de temperaturas

En verano hace calor, es algo que no podemos olvidar, año tras año las temperaturas van en aumento hasta unas cifras que quizás hasta el momento desconocíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos pendientes de una situación que podría acabar siendo la que ponga de acuerdo con los principales meteorólogos del país. Lo que podría pasar en breve, es un giro radical que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que llegaría a una velocidad que nos sorprenderá.

Estas temperaturas que suben con fuerza, año tras año han acabado siendo las que nos han alejado de lo que sería habitual en estas fechas. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta de una manera sorprendente.

Estas fechas que tenemos por delante nos llevan a una canícula que suele ser la etapa del verano en la que se llegan a los máximos. El mes de julio España se puede convertir en un auténtico horno, los expertos advierten de lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad.

Jorge Rey y la AEMET ponen fecha a este récord

Lo que puede pasar en estas fechas es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia ante épocas pasadas. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más.

Un nuevo récord que nos prepara para uno de los momentos del año en los que las cifras no paran de aumentar. En este caso Jorge Rey y la AEMET se ponen de acuerdo con el advertirnos de lo que puede pasar durante las próximas horas, con un termómetro que no deja de subir.

Tal y como explican desde la web de la AEMET: «Predominio de la estabilidad en la Península con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil en su parte más oriental. Se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur, sin descartar que puedan dar lugar a alguna tormenta o chubasco aislado. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Máximas en ascenso en la mitad norte y Baleares, y en ligero descenso en el tercio sur. Mínimas en ascenso en general, excepto en el extremo sureste. Se superarán los 36-39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral Gallego y Catalán; pudiéndose alcanzar en zonas bajas del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía 39-41 grados. Pocos cambios en las temperaturas de Canarias».

Estas cifras elevadas se sumarán a un cambio que notaremos en algunos puntos del país: «Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, tendiendo a establecerse cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán. En Canarias, norte a noroeste moderado, tendiendo a amainar por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas en el suroeste y nordeste peninsular, y puntualmente en zonas bajas del oeste de Galicia. Especialmente altas en los valles del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía. Rachas muy fuertes en el extremo sur de Andalucía». Tocará prepararse para lo peor, con esta nueva ola de calor que podría cambiarlo todo por completo, en estos días que tenemos por delante.