Jorge Rey lo confirma y AEMET ya lo había avisado: alertan de fuertes tormentas en España, pero lo que llega después es bastante preocupante

AEMET ya lo había avisado y Jorge Rey lo confirma, alertan de fuertes tormentas en España, pero lo que llega después es aún más preocupante. Parece que estos días deberemos tener por delante una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con el cambio de mes y de luna parecerá que volvemos atrás en el tiempo y nos volvemos a situar, de repente en la estación que tocaría. Lo que nos espera es un marcado cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en algo del todo inesperado.

En unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Son tiempos de esperar lo inesperado en unos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar en breve. Llega una situación que nadie hubiera imaginado y que puede acabar generando más de una sorpresa, para todos, menos para un Jorge Rey que ya sabe qué es lo que pasará en breve.

Ya lo había avisado la AEMET y Jorge Rey lo confirma

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos sumergirán de lleno en estos días en los que tocará estar pendientes de un tiempo que va cambiando por momentos. Lo que nos esperaría en estas jornadas es un giro radical que puede convertirse en la antesala de un nuevo mes que llegará con novedades importantes.

Será el motivo de empezar a pensar en ciertos detalles que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Son tiempos de visualizar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

El joven experto en el tiempo Jorge Rey no duda en darnos unos detalles o elementos que, sin duda alguna podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un giro radical que puede sorprendernos, pero que forma parte de un verano que nos está dando una serie de datos del todo inesperados.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que marque el inicio de la operación salida de muchos e incluso cambiará más de un plan.

Alertan de fuertes tormentas en España lo que llega después es preocupante

El tiempo cambia a una velocidad que nos puede sorprender, después de una ola de calor, puede venir una situación totalmente nueva que nos alejará de lo que esperaríamos. En unas jornadas en las que cada detalle cuenta, lo que nos espera, puede incluso ser del todo inesperado y sumergirnos en lo peor de esta temporada.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «El anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. En el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico y en Galicia. En Canarias, seguirá presente la calima en altura. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Las mínimas subirán en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, y bajarán o se mantendrán sin cambios en el resto. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias, las temperaturas subirán en el interior de las islas. Se superarán los 34-36 grados en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca. Temperaturas máximas altas en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste y en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias y, a últimas horas, de cierzo en el Ebro, de tramontana en el Ampurdán y de levante en el Estrecho. El viento será en general flojo, variable en el interior, del norte en el Cantábrico y en régimen de brisas en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz. El cierzo en el valle del Ebro, el levante en el Estrecho y la tramontana en el Ampurdán serán moderados y podrán venir acompañados de rachas muy fuertes a últimas horas del día. En Canarias, el alisio, moderado, también vendrá con rachas muy fuertes».