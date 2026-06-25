Jorge Rey predice la intensidad de las tormentas este verano y serán «bastantes más de las que se habrían esperado en España»

La intensidad de las tormentas este verano ha sido el objeto de la predicción de un tiempo de Jorge Rey que pone los pelos de punta. Este experto, no duda en darnos algunos detalles que pueden ser claves y que quizás hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar unas desagradables tormentas que nos alejarán de lo que estaríamos esperando.

En estos días en los que la intensidad de este fenómeno puede alejarnos de lo que sería habitual. Estaremos a merced de un destacado cambio de ciclo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que tocará ver llegar un importante cambio que nadie hubiera imaginado a estas alturas del año. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tiempo que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado, menos un Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo que lo que nos estará esperando, en estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar.

Bastante más de las que se habrían esperado en España

España se prepara para vivir una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás no habíamos ni visto llegar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna habrá llegado el momento de esperar un verano de esos que impresionan y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que el verano nos puede guardar más de una sorpresa inesperada. Por lo que, hasta que este experto no empezó a darnos más de una alegría con ciertos elementos que quizás no sabíamos.

Nos espera un destacado cambio de tendencia en estos días en los que el calor ha cobrado protagonismo, lo que nos espera es algo radicalmente diferente. De una manera que nadie hubiera pensado, lo que tenemos por delante son una serie de tormentas inesperadas.

La intensidad de las tormentas este verano las predice Jorge Rey



Las tormentas que llegaran este verano las ha dictado un Jorge Rey que puede dejarnos algunos detalles que pueden acabar de convertirse en un cambio de tendencia que incluso puede hacer que cambiemos de planes en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado.

Este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en tendencia, pero mucho cuidado, ante lo que está por llegar, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Los expertos de la AEMET nos explican lo que nos estará esperando en breve, con la alerta de tornados activadas: «Tormentas y chubascos fuertes en Galicia, el Cantábrico y alto Ebro, sin descartarlas en la Ibérica y otros puntos del interior. Temperaturas muy altas en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 38-39 grados de forma puntual. Descenso notable de las máximas (mayor a 6 grados) en amplias zonas del interior y el Cantábrico».

La previsión del tiempo para España no trae buenas noticias: «Este día continuará la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor. Predominarán los cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en el extremo norte, con chubascos y tormentas con granizo, más probables en el Cantábrico y el alto Ebro, pero sin descartarlas en la Ibérica, Pirineos y otros puntos de interior. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península. El descenso de las máximas será notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en el Cantábrico y menos acusado en el tercio oriental. El descenso de las mínimas será también ligero en el tercio oriental. Todavía se superarán los 34-36 grados en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular e incluso los 38-39 de forma puntual. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20) en zonas del centro».

Con otro protagonista que también deberemos ver llegar: «Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del noroeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental, con predominio de brisas en el litoral. Poniente moderado, con algún intervalo fuerte, en el Estrecho y Alborán. En Canarias, viento moderado de componentes norte y este».