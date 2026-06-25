España vigila atentamente la corriente en chorro polar: se avecina un cambio en la dinámica atmosférica, un posible punto de inflexión

Se avecina un cambio en la dinámica atmosférica, que se convertirá en un posible punto de inflexión, España vigila atenta lo que puede pasar en breve. El tiempo este verano se está convirtiendo en un elemento que parece que será el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperado. En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un giro radical en un tiempo repleto de cambios.

Esta primera gran ola de calor de la temporada, parece que ya es historia o, al menos, se ha quedado en nada, si descubrimos lo que puede pasar con unas cifras que realmente tendremos que empezar a ver llegar desde otro punto de vista. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta ante unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta corriente en chorro polar puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible.

Un posible cambio en la dinámica atmosférica está en camino

La realidad es que estamos viviendo un verano de esos que no se olvidan con unas cifras que ponen los pelos de punta. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que el tiempo cobra protagonismo.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, de tal forma que tocará pensar en esta normalización de las temperaturas o incluso verlas por debajo de lo que sería habitual en estos días. Algo totalmente fuera de lugar, contra lo que tendremos que luchar.

Los expertos del tiempo no dudan en apostar claramente por este giro importante de guion que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. En una previsión del tiempo que realmente pone los pelos de punta y nos sitúa en un punto totalmente diferente al que nos imaginaríamos.

Estos próximos días, el tiempo acabará cobrando un importante protagonismo si tenemos en cuenta lo que está por llegar y la forma en la que deberemos enfrentarnos a ello. Un cambio en la dinámica atmosférica está en camino.

Vigila atentamente la corriente del chorro polar España

España se prepara para un nuevo cambio en el tiempo, después de unos días en los que las altas temperaturas se han convertido en grandes protagonistas. Lo que está por llegar, es una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, puede acabar siendo la antesala de algo más.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día continuará la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor. Predominarán los cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en el extremo norte, con chubascos y tormentas con granizo, más probables en el Cantábrico y el alto Ebro, pero sin descartarlas en la Ibérica, Pirineos y otros puntos de interior. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península. El descenso de las máximas será notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en el Cantábrico y menos acusado en el tercio oriental. El descenso de las mínimas será también ligero en el tercio oriental. Todavía se superarán los 34-36 grados en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular e incluso los 38-39 de forma puntual. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20) en zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos. Sin cambios significativos en los archipiélagos».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos fuertes en Galicia, el Cantábrico y alto Ebro, sin descartarlas en la Ibérica y otros puntos del interior. Temperaturas muy altas en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 38-39 grados de forma puntual. Descenso notable de las máximas (mayor a 6 grados) en amplias zonas del interior y el Cantábrico. Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del noroeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental, con predominio de brisas en el litoral. Poniente moderado, con algún intervalo fuerte, en el Estrecho y Alborán. En Canarias, viento moderado de componentes norte y este».