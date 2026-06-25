Cielo despejado por la mañana en toda la provincia, con intervalos de nubes de evolución diurna y algunos chubascos débiles en Cinco Villas por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente en el oeste del sistema Ibérico. Paciencia con el viento, que irá en aumento. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos al caer la tarde

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, con un suave vaivén de nubes que invitan a la reflexión. A medida que avanzan las horas, la temperatura se mantendrá entre los 24 y los 37 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse a 39, gracias a una humedad que se notará más en la tarde, cuando el ambiente se tornará un tanto pesado. Aunque no se prevé lluvia por la mañana, el horizonte amenaza con chubascos más intensos hacia la tarde-noche, acentuando la probabilidad de precipitaciones.

Ya por la tarde, el viento del sureste soplará con suavidad a 10 km/h, apenas un susurro en comparación con lo que podría ser, pero es importante mantener la vigilancia ante las ráfagas que superan los 50 km/h. Cuando el sol se asome por el horizonte a las 21:41, habrá brindado largas horas de luz, pero será en esos momentos finales del día cuando el cielo se tornará más gris, invitando a prepararse para una noche que puede presentar sorpresas.

Calatayud: cielo gris y viento inestable con lluvia esperada

Mañana en Calatayud se asoma con un cielo grisáceo y un viento que agita las ramas de los árboles, anunciando la llegada de un tiempo inestable. A medida que avanzan las horas, las nubes irán ganando protagonismo, con una sensación de frescura que se notará en las primeras horas del día, donde los termómetros marcan 21 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con intensas probabilidades de lluvia del 80% que afectarán la tranquilidad de los paseos vespertinos.

El contraste será palpable entre la mañana serena y la tarde amenazante; se esperan rachas de viento de hasta 45 km/h que intensificarán la sensación térmica, llevándola incluso a los 36 grados. La humedad, que podría llegar a ser agobiante, alcanzará el 50% en su punto máximo. Por ello, es recomendable salir preparado con paraguas, ya que la lluvia podría hacer acto de presencia en cualquier momento de la jornada.

Tarazona: cielo variable con probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta templado a lo largo de la jornada, con un cielo que irá alternando momentos de nubes y apertura. Por la mañana se disfrutarán temperaturas agradables, aunque en la tarde, la posibilidad de lluvia se incrementa, especialmente hacia la noche, acompañada de una brisa suave que puede llegar a ser un poco más intensa.

Con estas condiciones, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre; pasear por los parques o tomar un café en una terraza puede ser una excelente opción. La jornada invita a relajarse y aprovechar los espacios, en un ambiente tranquilo y accesible.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET