Hoy en toda la provincia de Bizkaia se prevé un aumento de la nubosidad y la llegada de chubascos y tormentas, algunos localmente intensos, especialmente en el interior. Las temperaturas descenderán, con viento variable que podrá intensificarse en áreas de tormenta. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes amenazantes y chubascos inminentes

El cielo se despereza lento, cubriendo Bilbao con un manto gris que presagia una jornada inestable. A medida que avanzamos hacia el mediodía, el riesgo de chubascos aumentará, dejando a los transeúntes en alerta. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados, se espera que la sensación térmica alcance los 38 y el viento noreste soplará a 15 km/h, llevando consigo una humedad que hará que el ambiente se sienta bastante pesado.

Ya por la tarde, el cielo se oscurecerá aún más y las probabilidades de lluvia se transformarán en una certeza incierta. La temperatura descenderá levemente al caer la noche, con máximas en torno a los 24 grados. Mientras el sol se oculta en el horizonte a las 21:55, los habitantes de la ciudad podrían encontrar refugio en sus hogares, esperando que el aguacero se lleve consigo el pesado ambiente de la jornada.

Ambiente inestable con lluvia y viento en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un manto gris, donde las nubes amenazantes presagian un día de inestabilidad. La brisa fresca va tomando fuerza, moviendo hojas y creando un ambiente enrarecido que invita a prepararse para lo que se avecina. A medida que avanza la mañana, se espera que las primeras gotas empiecen a caer, dejando atrás la calma de la madrugada con temperaturas que rondan los 24 grados.

El contraste se hace evidente al llegar la tarde; la intensidad de la lluvia aumentará hasta alcanzar una probabilidad del 95% y el viento, que sopla del norte a 20 km/h, puede llegar a rafagas de hasta 36 km/h. Con una sensación térmica que oscilará entre los 20 y 36 grados y una humedad que puede resultar agobiante, es recomendable salir con paraguas y abrigarse bien.

Guecho: nubes y lluvia al caer la tarde

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una ligera brisa que ronda los 15 km/h, dando paso a un ambiente fresco con temperaturas mínimas de 21°C. Sin embargo, la jornada promete traer consigo una intensa probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde-noche, cuando alcanzará el 90%. La humedad será notable, con valores que rozan el 90%, creando una sensación térmica máxima de 35°C, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá nublado y se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a 35 km/h, por lo que se recomienda estar atento a las condiciones. Solo habrá unas pocas horas de luz, ya que el sol saldrá a las 06:33 y se ocultará a las 21:56. Aunque el sol no brille con fuerza, el ligero movimiento del aire ofrecerá un respiro en este día de clima cambiante.

Santurce: nubes y probabilidad de lluvia por la tarde

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados. A medida que avanza el día, el viento soplará suavemente del norte, mientras la probabilidad de lluvia aumentará hacia la tarde-noche, aunque la mañana promete ser más tranquila con pocas posibilidades de precipitaciones.

Aprovechar el ambiente relajado de la jornada es ideal para salir a pasear o disfrutar de un café en alguna terraza. La combinación de temperaturas templadas y un tiempo moderadamente variable crea el ambiente perfecto para llevar a cabo actividades diarias con calma.

Cielos nublados y lluvia esperada en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo empeore, con un aumento notable en la probabilidad de lluvia, especialmente hacia la tarde y la noche, donde las precipitaciones serán casi seguras. Es recomendable llevar un paraguas y usar ropa adecuada para un día húmedo y fresco, con temperaturas mínimas de alrededor de 19 grados y máximas que alcanzarán los 37 grados.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET