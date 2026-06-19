Jorge Rey pone fecha al drástico cambio de tiempo que llega a España: Las zonas donde peligra el verano por tormentas

Las zonas donde peligra el verano por tormentas pueden acabar de ser las que nos afectarán de lleno, este cambio drástico que marca Jorge Rey lo cambiará todo por completo. Será el momento de empezar a crear algunos cambios de ciclo que, sin duda alguna, podremos empezar a ver en estos días que tenemos por delante. Parece que el verano puede desaparecer por completo en algunos puntos del verano ante la llegada de tormentas que acabarán marcando la diferencia en estos días que hasta el momento no sabíamos.

Es hora de reconocer lo que podría pasar en breve con una situación del todo inesperada en unos días en los que quizás tendremos que estar esperando un cambio de tendencia que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Con este tiempo que tenemos por delante y que puede convertirse en un problema. Tocará saber qué es lo que nos espera con una situación que quizás hasta el momento no habíamos visto llegar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Peligra el verano en estas zonas por tormentas

Las tormentas pueden hacer acto de presencia de forma constante en algunas partes del país. Somos una zona de grandes contrastes, mientras que media España se va a convertir en un horno, en el que las altas temperaturas pueden ser un problema. Lo que llega en estos días será algo muy diferente en algunos puntos diferentes del territorio.

El verano tal y como lo conocemos puede desaparecer, dando lugar a determinados cambios que quizás hasta el momento nadie pensaba que fuera una realidad. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Estas zonas estarán afectadas por tormentas y pueden convertirse en un problema mayor. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos ha dado un Jorge Rey que parece que se adelanta a todos, con una previsión del tiempo que realmente pone los pelos de punta.

Es momento de poner en práctica un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente.

Pone fecha al drástico cambio de tiempo que llega a España

Una vez más, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y pone fecha a un drástico cambio de tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Los expertos no dudan en darnos algunos datos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve, de la mano de una serie de novedades destacadas que serán claves.

Este experto no duda en darnos algunas novedades que pueden convertirse en ciertos cambios que serán los que nos acompañarán en breve. Desde las redes sociales nos dan algunos detalles de lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos espera antes de hacer planes.

De momento la previsión del tiempo de la AEMET nos explica que: «Este día dará comienzo a un episodio de temperaturas muy altas que continuará al menos durante los primeros días de la semana siguiente. La estabilidad predominará en casi toda la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta en gran parte del territorio. En el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. En los sistemas montañosos del centro y las mesetas se desarrollarán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que pueden ser fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León. En Canarias los cielos estarán poco nubosos o despejados excepto en el norte. Habrá polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».

Pese a las altas temperaturas, las tormentas también acabarán siendo una realidad: «Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio será moderado en zonas expuestas».