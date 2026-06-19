Nubes y tormentas en Castilla y León: previsiones de AEMET indican chubascos y viento variable

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos de nubes altas que irán aumentando, especialmente en el este, donde también se espera la formación de nubes de evolución diurna. Durante la tarde, se producirán chubascos y tormentas, siendo estos fenómenos más probables y localmente intensos en la mitad oriental. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de manera variable, predominando del suroeste, con posibilidad de rachas fuertes en áreas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 19 de junio

Cielo despejado y calor intenso en León

La jornada en León se presentará con un cielo mayormente despejado, como un lienzo azul donde el sol se abrirá paso con energía desde su salida a las 6:44. Durante la mañana, la temperatura será fresca, alcanzando los 18 grados y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Con el viento soplando ligero del sureste a 15 km/h, la sensación será bastante cómoda, aunque todos notaremos un ligero aumento de la humedad a medida que se acerca la tarde.

Ya por la tarde, algunas nubes comenzarán a asomarse, pero el sol seguirá brillando con fuerza, elevando la temperatura hasta los 32 grados. La sensación térmica máxima puede ser aún más cálida. A medida que el día avance, la brisa se mantendrá suave, aunque algunas ráfagas podrán sentir un toque de vigor. Con la puesta del sol a las 22:02, la noche se presentará templada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, ideal para pasear y disfrutar del ambiente veraniego que caracteriza a esta época del año.

Zamora: cielo gris y viento fuerte

Las nubes asoman en el horizonte y el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un día marcado por la inestabilidad en Zamora. Al amanecer, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados, dejando atrás la suavidad nocturna. Con el transcurrir de las horas, el cielo se tornará más gris y se prevén lluvias con una probabilidad del 10% en la tarde-noche, mientras la temperatura máxima alcanzará los 34 grados.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable, ya que la sensación térmica podría subir hasta los 35 grados, haciendo que el calor se sienta más agobiante. Además, los vientos del suroeste soplarán a 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h, por lo que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien antes de salir a la calle.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y calor intenso

Este día en Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado a primera hora, lo que permite disfrutar de la salida del sol a las 06:50. La temperatura mínima se sitúa en 15°C, brindando una mañana fresca. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará su pico en 33°C, lo que anunciará una tarde calurosa. La brisa soplará del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, acompañada de algunas ráfagas que podrían llegar a 30 km/h, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, la humedad relativa oscilará entre el 20% y el 75%, lo que puede hacer el ambiente un poco pesado por momentos. Sin embargo, se esperan cielos principalmente soleados con solo una mínima probabilidad de lluvia, por lo que no debemos preocuparnos por el paraguas. La jornada promete un total de 15 horas y 7 minutos de luz antes de que el sol se ponga a las 21:57, invitándonos a disfrutar de una velada radiante en la ciudad.

Valladolid: ambiente templado con nubes y lluvias

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la tarde, cuando pueden darse algunas lluvias. El viento soplará de forma suave desde el sur, proporcionando una sensación fresca pero agradable, sin grandes cambios en las temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 35 grados.

Aprovechar el día es una buena idea, ya que el ambiente será propicio para pasear o disfrutar de actividades al aire libre. El suave viento y las nubes dispersas invitan a relajarse y sumergirse en la rutina diaria con tranquilidad.

Nubes densas y lluvia inminente en Burgos

Este miércoles en Burgos amanecerá con nubes que dejarán entrever algo de sol y temperaturas frescas que rondarán los 18 grados. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada: las nubes se espesaran y se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas máximas que no superarán los 33 grados.

Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que la lluvia será casi segura al caer la tarde. Para quienes salgan a disfrutar del aire libre, es mejor prepararse con ropa ligera pero también con algo que dé calor, pues el cielo se oscurecerá rápidamente.

Palencia: ambiente sereno con chubascos vespertinos

Las primeras horas traen un ambiente sereno, con temperaturas en torno a los 19°C y cielos mayormente despejados. A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo y, por la tarde, podrían aparecer chubascos intermitentes, elevando la probabilidad de lluvia hasta un 90%. La máxima alcanzará los 35°C, contrastando con la frescura de la mañana.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 10 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse ligeramente a medida que la tarde avance. La sensación térmica podría llegar a los 35°C, pero al caer la noche, la temperatura descenderá a los 20°C, haciendo que el clima se vuelva más fresco y agradable.

Cielos oscuros y probabilidad de lluvia en Ávila

El tiempo se presenta fresco esta mañana en Ávila, con un cielo cubierto que proporciona una atmósfera brumosa y acogedora. Las temperaturas rondan los 16 grados y aunque la humedad se siente algo elevada, la sensación es más agradable, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avanza la jornada, se espera que las condiciones empeoren con cielos más oscuros y una probabilidad muy alta de lluvia por la tarde-noche. Se recomienda llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango similar y el viento puede añadir una sensación de frescura.

Segovia: cielo gris con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo gris y fresco en Segovia, con temperaturas en torno a los 20 grados. Sin embargo, se espera que a medida que avance el día, la temperatura alcance los 34 grados. A partir de media mañana, los chubascos intermitentes irán aumentando en probabilidad y más tarde, la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales.

Con una brisa suave del sur y ráfagas que alcanzarán los 9 km/h, hoy es recomendable salir preparado para la lluvia. La humedad relativa alcanzará hasta el 50%, así que no olvides la chaqueta, especialmente al caer el sol a las 21:51.

Cielo cubierto con lluvia posible en Soria

Este día en Soria amanece con un cielo cubierto, la temperatura mínima alcanzará los 16°C, pero la sensación térmica será más fresca, llegando a sentirse como 15°C. A medida que avanza la jornada, las nubes seguirán dominando el panorama y la probabilidad de lluvia será muy alta por la tarde-noche, con chubascos que pueden ser intensos. La temperatura máxima podría alcanzar los 32°C, lo que dará un giro caluroso a la tarde.

Con un viento del sur que soplará a 15 km/h, la tarde se presenta variable. Disfrutaremos de aproximadamente 15 horas de luz desde el amanecer hasta la puesta del sol, que será a las 21:47. A medida que caiga la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, recordándonos que un paraguas será un buen compañero para cerrar el día.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET