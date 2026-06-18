Lluvias y tormentas en Castilla y León: AEMET advierte cambios climáticos para hoy

Hoy, 18 de junio de 2026, el tiempo en el conjunto de Castilla y León se presenta poco nuboso, aunque por la tarde se prevén intervalos nubosos y una creciente actividad tormentosa, especialmente en el tercio occidental, donde las precipitaciones pueden ser localmente intensas. Las temperaturas se mantendrán estables, excepto en el este de la región, donde se registrará un descenso notable. El viento será variable, con rachas que podrían alcanzar intensidades fuertes en las áreas más afectadas por las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 18 de junio

Cielo gris con lluvias y calor persistente en León

El cielo de León se despereza lentamente mientras avanza la jornada del día. A primera hora, las nubes se aferran al horizonte, dejando entrever una atmósfera fresca con temperaturas que rondan los 17 grados. Sin embargo, a medida que el día despliega sus alas, se prevé que la posibilidad de lluvias se incremente notablemente en la tarde, siendo la lluvia un invitado que parece llegar con fuerza.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y el viento del sureste, aunque ligero a unos 10 km/h, puede generar esa sensación un tanto cargada que acompaña a la humedad, que supera el 80%. Con máximas que podrían alcanzar los 29 grados, la sensación térmica se asemejará a los 30, engendrado por el calor que persiste hasta la caída del sol a las 22:02. Así, León se preparará para una noche lluviosa, donde el manto de agua será casi inevitable.

Zamora: cielos grises prontos a tormenta

Las calles de Zamora amanecen con un aire de expectación, como si la naturaleza estuviera a punto de revelar su caprichoso rostro. El cielo, encapotado y denso, sugiere que hay cambios en el horizonte y el viento sopla suave, llevando consigo el murmullo de la inminente tormenta. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 34 grados, el día promete ser un vaivén de sensaciones.

Por la mañana, las nubes grises dominarán, pero será en la tarde cuando el tiempo se torna verdaderamente inestable, con un 100% de probabilidad de lluvia y rachas de viento que alcanzarán hasta los 35 km/h. La sensación térmica podría descender, creando un ambiente algo incómodo con una humedad relativa que podría llegar al 85%. Mejor llevar paraguas y mantener a mano un abrigo ligero, ya que esta jornada estará marcada por sorpresas en cada rincón.

En la ciudad de Salamanca, día de nubes y posibles lluvias

El día amanece en Salamanca con un ambiente bastante pesado debido a la alta humedad, que alcanzará hasta un 90%. La mañana empezará fresca, con una temperatura mínima de 16 grados y el cielo permanecerá mayormente nublado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en estas horas, un 20%, es posible que algunas gotas caigan antes del mediodía. A medida que avance la tarde, la situación cambia drásticamente; la probabilidad de lluvia se incrementa a un 90% y se esperan condiciones más inestables con un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán los 33 grados, aunque la sensación térmica podría ser más alta. El viento soplará del sur a unos 10 km/h, sin grandes rachas, lo que hace que este tiempo varíe entre fresco y cálido en la última parte del día, cuando disfrutaremos de más de 15 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:57.

Valladolid: ambiente templado con algunas nubes

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente durante la tarde, cuando también podrían aparecer algunas lloviznas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 36 grados y aunque soplará un ligero viento, no se anticipan condiciones que alteren la tranquilidad del día.

Es un momento perfecto para salir a pasear por la ciudad, disfrutar de un café al aire libre o dedicarse a actividades cotidianas. Un ambiente relajado invita a aprovechar las horas de sol y compartir agradables momentos con amigos y familiares.

Cielo cubierto y lluvias a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación térmica fresca, rondando los 16 grados. Aunque no se prevén lluvias hasta mediodía, el ambiente puede sentirse algo húmedo. A medida que avance el día, las condiciones cambiarán drásticamente; por la tarde, las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente, alcanzando su pico nocturno. Es recomendable llevar paraguas y optar por prendas ligeras pero abrigadas, ya que la temperatura máxima podría llegar a los 34 grados.

Palencia: nubes y chubascos a la vista

Las primeras horas traen un leve frescor, con temperaturas alrededor de 16 grados y un cielo despejado que dará paso a nubes a medida que avanza la mañana. A partir de la tarde, se prevén chubascos intermitentes con una probabilidad del 80%, mientras que el termómetro alcanzará hasta los 35 grados, aumentando la sensación térmica.

Se recomienda a los palentinos estar preparados para un cambio de tiempo, ya que el cielo se irá nublando y la humedad, que puede llegar hasta el 90%, generará una sensación de bochorno. Con vientos moderados del sur, se sugiere disfrutar de la mañana antes de que las precipitaciones hagan su aparición por la tarde.

Cielos despejados y posibles lluvias en Ávila

Esta mañana en Ávila, el tiempo se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, disfrutaremos de un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados en la tarde, aunque con un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde-noche.

Aprovechando las horas más cálidas, es recomendable salir bien abrigados y no olvidar el paraguas, ya que hay posibilidad de lluvia más tarde. Las rachas de viento pueden ser intensas, así que es prudente asegurarse de que la ropa esté bien ajustada.

Segovia: cielo despejado y posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen un cielo mayoritariamente despejado, donde el termómetro marca 21°C y ofrece una sensación fresca en la ciudad. A medida que avanza la mañana, se espera que el sol eleve las temperaturas hasta los 33°C durante la tarde, mientras que una ligera brisa con viento del sur, que alcanzará los 20 km/h, aportará una agradable frescura.

Sin embargo, conforme se acerque la tarde, podrían registrarse algunas precipitaciones puntuales con una probabilidad de 15%. Por ello, se recomienda llevar un paraguas a quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en la franja de la tarde-noche. La jornada finalizará con temperaturas más suaves, cerrando con un ambiente agradable para disfrutar del atardecer a las 21:50.

Día soleado con sorpresas de lluvia en Soria

El día amanecerá fresco en Soria, con temperaturas que rondarán los 18 grados. A medida que avancemos hacia la mañana, el cielo se mostrará despejado y la sensación térmica será agradable, alcanzando los 31 grados por la tarde. Sin embargo, la jornada podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia, especialmente en la tarde-noche, con una probabilidad notable de precipitaciones. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada, aportando un suave frescor.

Con la salida del sol a las 06:44 y su ocaso a las 21:47, contamos con más de 15 horas de luz para disfrutar. Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura máxima podría alcanzar los 33 grados, aunque la humedad también jugará su papel, con niveles que pueden resultar un poco incómodos. Así que, ¡prepárense para un día que comenzará con buen pie pero que mantendrá a todos expectantes!

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET