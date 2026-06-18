Jorge Rey ya tiene la previsión oficial del tiempo este verano: las tormentas serán frecuentes, especialmente en estas comunidades

Las tormentas serán frecuentes, especialmente en estas comunidades, la previsión oficial del tiempo de este verano de Jorge Rey pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que vamos a experimentar en breve. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que ver llegar unas tormentas frecuentes y un tiempo que pondrá los pelos de punta.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás el tiempo nos jugará un importante cambio de tendencia. En especial, en estos momentos en los que quizás tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que pondrá los pelos de punta. Una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a toda velocidad, es hora de saber qué nos estará esperando en breve, con una previsión del tiempo que puede sorprendernos. Jorge Rey parece que se adelanta a todos con una serie de datos que ponen los pelos de punta, las tormentas frecuencias serán una realidad. Tiene Jorge Rey la previsión oficial del tiempo de este verano

Este verano tocará estar pendientes de una previsión de Jorge Rey

Jorge Rey se adelanta a todos y nos ofrece una previsión del tiempo de esas que ponen los pelos de punta, tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando.

Es hora de saber qué pasará con un tiempo de verano que puede marcar nuestras vacaciones de tal forma que tocará visualizar un giro importante de guion. En unos días en los que quizás tendremos que estar a merced de unas tormentas y de unas temperaturas que acabarán siendo protagonistas.

Estaremos pendientes de una novedad y que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a descubrir la esencia de un cambio de tendencia que puede ser clave para estas jornadas. Lo que puede pasar es algo que realmente puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Este verano tocará estar muy pendientes de un giro importante de guion que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Este vídeo viral de Jorge Rey nos da una previsión que nos hará incluso cambiar de planes.

Las tormentas serán frecuentes en estas comunidades

Hay algunas comunidades autónomas que tendrán que enfrentarse a una serie de cambios que serán claves, en unos días en los que cada detalle cuenta. Jorge Rey se adelanta de nuevo a la AEMET en una previsión del tiempo, en la que todo puede ser posible.

Un vídeo viral que podría convertirse en uno de los más vistos esta temporada, en especial, para los que quieren empezar a hacer planes en unos días en los que el tiempo juega un papel fundamental. De momento, la AEMET tiene claro que no nos espera muy buen tiempo.

Tal y como nos explican estos expertos: «Las altas presiones dejarán una jornada estable en Baleares y en casi toda la Península, a excepción del interior, donde podrían darse chubascos y tormentas por la tarde. Salvo por la presencia de nubes bajas en el Cantábrico y de nubes de evolución en las mesetas y en las zonas de montaña del interior, los cielos en la Península y Baleares estarán despejados o con algunas nubes altas. Durante la madrugada podrían formarse tormentas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona. Por la tarde, son probables los chubascos y las tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la mitad este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y la meseta sur. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el Cantábrico. Se espera una ligera presencia de calima en el tercio este y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en el norte, subirán en el sureste y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán en Baleares y el centro peninsular, bajarán en el noreste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Se esperan pocos cambios en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, la mitad este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y la meseta sur. Temperaturas máximas que podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, siendo moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo; en zonas del centro, variable y también flojo, y en Canarias, del norte y moderado».