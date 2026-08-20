Juan Roig (76 años), sobre el dinero: «Si después de generar riqueza, a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento»

A sus 76 años, Juan Roig, presidente de Mercadona, vuelve a poner el foco en una de sus ideas recurrentes sobre la economía: la importancia de generar riqueza y de saber gestionarla. El empresario valenciano defiende que una buena administración puede hacer que esa riqueza alcance a todos, mientras que una mala gestión puede terminar provocando enfrentamientos.

Las ideas clave eran defender que el dinero y la riqueza deben producirse antes de distribuirse; atribuían la paz social y el bienestar a la pericia de quienes administran dichos recursos y reivindicaban la figura del empresario y el beneficio económico como elementos para sostener los servicios. Es por ello que defiende el éxito duradero con esfuerzo, trabajo duro, productividad y autosuficiencia.

Del mismo modo, critica las políticas que buscan la repartición del dinero sin proteger primero los mecanismos e incentivos que permiten crearlo. También sugiere que acumular recursos mediante la recaudación es inútil e ineficiente si el sector político carece de las competencias técnicas necesarias para administrarlos adecuadamente.

Mala gestión

El presidente de Mercadona advierte de que una mala gestión institucional de los recursos públicos genera escasez, desigualdad y estancamiento. Sugiere que la tensión social no surge por la existencia de empresarios, sino por el fracaso administrativo de los gestores públicos. Ese capital se puede destruir si los administradores priorizan la burocracia o el gesto innecesario sobre la inversión productiva.

Es por ello que los ciudadanos tienen que exigir una buena gestión para que el beneficio sea mayor para todos. Si las instituciones son capaces de administrar los recursos con los criterios correctos, el beneficio económico se multiplica, dejando que toda la sociedad avance en esta materia. Por tanto, la riqueza es movimiento y Roig considera que dar dinero de forma pasiva sin exigir productividad ni crear valor no soluciona la pobreza, sino que perpetúa la dependencia.