La asfixia fiscal con Sánchez es real: las retenciones por IRPF han crecido un 66%, más del doble que el sueldo neto, un 25%

Los datos demuestran que la asfixia fiscal a la que está sometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez a empresas y familias va en aumento. Desde 2017, los salarios brutos han pasado de 1.889 euros mensuales a 2.481 euros, registrando por tanto una subida del 31%. En el mismo periodo de tiempo, las retenciones medias por IRPF en las nóminas de los trabajadores han pasado de 244 euros mensuales a 405 euros, lo que supone un incremento del 66%.

El resultado es que el salario neto, lo que llega a los bolsillos de los trabajadores, ha subido desde 2017 un 25%, según datos de la patronal CEOE. Por cada 100 euros que sube el sueldo de los empleados, según denuncian los empresarios, al bolsillo de los trabajadores llegan 65 euros, mientras que los otros 35 euros son para Hacienda.

Con estos datos, la CEOE pide que el Gobierno baje los impuestos en vez de exigir una y otra vez a las empresas que suban el sueldo a los trabajadores. En la patronal defienden que no se oponen a subir el salario a los empleados, «pero si se lo va a quedar el Estado…».

La asfixia fiscal de Sánchez también es para los empresarios. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, de CEOE, las empresas aportan el 34% del total de la recaudación de Hacienda, a través del Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales, que suben cada año para llenar la hucha de las pensiones en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Sin embargo, la media de los países miembros de la Unión Europea (UE) es del 25%. Por lo tanto, nueve puntos menos que en España.

Además, la presión fiscal en España ha pasado de suponer el 34,4% del PIB de 2017 al 37,1% de 2024. Ha subido tres puntos porcentuales en estos años, mientras la media de los países de la OCDE es de un punto porcentual.

El resultado de esta evolución de los impuestos es que el Gobierno de Sánchez ha ido rompiendo récords de recaudación tributaria año tras año. En 2025 ya superó los 300.000 millones de euros, que superaron el medio billón de euros si se le suman las cotizaciones sociales.

Para este año 2026 volverá a superar el récord de 2025 y, al margen de las cotizaciones sociales, apunta a los 325.000 millones de recaudación tributaria. Mientras, la oposición le echa en cara haber subido casi un centenar de impuestos desde que gobierna.

También los empresarios exigen una bajada de impuestos. En concreto, la deflactación del IRPF, para que los ciudadanos puedan paliar el efecto de la subida de precios, que este año vuelven a superar claramente el 3% por la guerra de Irán.

Según datos de la patronal CEOE, la no deflactación del IRPF ha permitido al Gobierno recaudar 19.000 millones de euros extra entre 2019 y 2023.