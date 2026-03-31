El Gobierno suma y sigue en su afán recaudatorio. Acusado por la oposición de haber subido 90 impuestos desde que gobierna, en 2025 la recaudación por impuestos marcó récord en más de 325.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4% ó 30.000 millones más.

A esto hay que añadir que los ingresos por cotizaciones sociales, que también han subido para empresarios y empleados, ascendieron en 2025 a 176.000 millones de euros, 11.000 millones más. En total, el Ejecutivo ha recaudado por impuestos 500.000 millones de euros, 41.000 millones más que en 2024.

De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno, los ingresos por IRPF subieron en 2025 un 10,1%, hasta rozar los 142.500 millones de euros. El Impuesto de Sociedades recaudó un 8,1% más, algo más de 42.000 millones, mientras que por el IVA las arcas públicas recibieron 99.500 millones, casi un 10% más que en 2024.

Mientras, los ingresos de la Seguridad Social por las cotizaciones sociales, que suben cada año para empresarios y trabajadores en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ascendieron a más de 176.000 millones de euros, 11.300 millones más que en 2024, lo que representa un incremento del 11%.

En cambio, el déficit público se redujo en apenas 8.800 millones de euros. Pese a que el Gobierno aumentó sus ingresos por impuestos en 30.000 millones, más los 11.0000 millones de la Seguridad Social, el déficit se redujo al 2,2% del PIB, seis décimas menos que en 2024.

El déficit público cerró en más de 36.000 millones de euros, que superan los 40.000 millones si se tienen en cuenta los gastos de la DANA -no cuentan para el déficit para Bruselas-.

Esto significa que el Gobierno sigue gastando más de 36.000 millones de euros de lo que ingresa, pese a llevar la recaudación por impuestos de nuevo a un récord de 325.000 millones y superar el medio billón de euros añadiendo los ingresos por cotizaciones sociales.

Aún así, el Gobierno se ha negado a deflactar el IRPF a las clases medias, como le pide la oposición, y no ha rebajado el IVA de los alimentos en el reciente paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán.