Huawei sale de pérdidas en España y dispara su beneficio en 2025 hasta 22,2 millones de euros

La compañía china Huawei, acusada por Estados Unidos de espiar para el Gobierno chino, ha salido de pérdidas en España en 2025 y ha disparado sus beneficios el ejercicio pasado hasta 22,2 millones de euros. En 2024, Huawei registró números rojos por algo más de 4 millones.

Huawei ha sido objeto de polémica por la defensa que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir contando con sus servicios pese a que el resto de la UE la ha puesto en cuarentena por las acusaciones de Estados Unidos de ser una compañía que utilizaba su tecnología para espiar para el Gobierno chino.

Además, se da la circunstancia de que ahora se ha conocido en el sumario del caso Plus Ultra que investiga al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero que Huawei fue cliente de la sociedad de las hijas de Zapatero, Whathefav. Las investigaciones han detallado dos contratos de la empresa china con Whathefav.

Con todo, las ventas del grupo Huawei en España en 2025 se redujeron en comparación con 2024. La firma cerró el ejercicio pasado con una facturación de 575,3 millones de euros, frente a los 646,8 millones de 2024.

Los ingresos de la compañía siguen en una evolución negativa en 2025. Han sido inferiores a los de 2024 y el retroceso comparado con 2023 es muy importante: en 2023 los ingresos fueron de 801,2 millones, muy lejos de los 575,3 de 2025. Es un 28% de desplome de las ventas.

En cambio, los beneficios son superiores a los de 2023, ya que ese año el resultado neto de Huawei fue de 21,4 millones positivos -22,2 millones en 2025-.

El retroceso en las ventas se nota también en el número de empleados de Huawei en España, que ha pasado de 743 a cierre de 2023 a 543 dos años después.

Huawei también ha reducido su negocio a nivel mundial en 2025. Se mantiene como líder en ventas de móviles en China, pero ha reducido sus ventas a nivel mundial un 2,2%, hasta 126.000 millones de dólares. Los beneficios subieron un 8,7%.

Huawei polémica

Huawei se ha visto inmersa en una polémica en España después de que el Congreso de Estados Unidos alertase sobre el contrato que el Ministerio del Interior del ministro Marlaska concedió a esta empresa para renovar los servidores en los que se almacenan las escuchas de la Policía y la Guardia Civil.

Para EEUU, este contrato de 12,3 millones suponía una amenaza ante la posibilidad de que China consiguiera «acceso por la puerta trasera al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN, lo que les permitiría supervisar las investigaciones españolas sobre espías del Partido Comunista e innumerables otras actividades de inteligencia».

«España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos», advertían desde Estados Unidos.

Pero el Gobierno de Sánchez ha hecho oídos sordos a estas advertencias, recogidas también por los diferentes gobiernos de la UE, y en marzo de 2022 aprobó un real decreto de medidas para garantizar la seguridad de las redes 5G en el que se recogía la posibilidad de vetar a empresas sometidas al «poder de un tercer Estado para ejercer presión», como sería el caso de Huawei, pero no se vetó a la compañía.

El Gobierno ha seguido dando contratos a Huawei mientras telecos como Telefónica contrataban a sus rivales para la red 5G. Este mismo miércoles, El País ha publicado un nuevo contrato de la Seguridad Social que contará con la tecnología de Huawei.

En estos momentos, el nombre de Huawei también ha salido a la actualidad porque fue uno de los clientes de la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav. Las hijas de Zapatero han sido imputadas en la causa que se sigue contra el ex presidente socialista en la Audiencia Nacional.