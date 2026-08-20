Los fontaneros expertos coinciden: para elimnar el sarro y la cal de los grifos, lo mejor es utilizar ácido cítrico en polvo

Con el tiempo, el óxido, las manchas y el sarro se acumulan en el baño, especialmente en las canillas y el inodoro, los cuales luego se vuelven muy difíciles de limpiar. Pero existe un truco muy efectivo y super fácil de implementar sin la necesidad de usar productos químicos agresivos. Este método es el sugerido por la inteligencia artificial (IA) por sus ingredientes tan simples y su sencillez.

La recomendación es utilizar ácido cítrico en polvo, un producto que es fácil de conseguir tanto en dietéticas, casas de productos naturales o tiendas online. Este producto es natural, potente, no deja un olor fuerte, es ecológico, no corrosivo y es seguro para casi todas las superficies. Solo hay que disolver 2-3 cucharadas en agua caliente y verterlo en la taza del inodoro, dejarlo actuar por la noche y por la mañana, fregar con el cepillo y tirar de la cadena.

Para utilizarlo de manera correcta, se recomienda utilizarlo en inodoros, griferías, azulejos y mamparas. Para las duchas y mamparas, la IA suma el uso de limón fresco. Solo hay que cortar uno a la mitad y frotar directamente sobre el sarro. Luego, esperar entre 10 y 15 minutos y enjuagar con agua caliente.

Otros métodos para limpiar el inodoro

También existe el truco clásico del vinagre blanco, que consiste en mezclar el vinagre con el agua, verterlos en una botella con spray, aplicar la solución donde se acumule el sarro (el vinagre disuelve el sarro en minutos) y dejar actuar y frotar unos minutos. Finalmente, tirar de la cadena para eliminar los residuos y, en caso de que no quede completamente limpio, hay que repetir el proceso.

Existen otras prácticas para limpiar el inodoro, como la mezcla del jugo del limón y sal gruesa; agua caliente y bicarbonato de sodio (frotar las manchas con el cepillo con la mezcla) y la misma sustancia con vinagre blanco (la mezcla hace que el sarro se desprenda fácilmente). Aunque también hay varias formas de prevenir la acumulación de sarro, como la limpieza regular, el uso de vinagre blanco de forma regular, reparar las fugas de agua, el cepillado diario, evitar productos abrasivos, una ventilación adecuada y usar tabletas limpiadoras.