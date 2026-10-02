Los expertos en plantas coinciden: si las hojas de tu planta están caídas, «no significa que necesite agua»

Las hojas caídas son uno de los problemas más frecuentes en las plantas y, generalmente, pensamos que necesitan más agua. Sin embargo, no siempre es así. La especialista en horticultura Beth Bolles, agente de horticultura de la Universidad de Florida, explica que una planta con hojas marchitas puede tener dificultades para llevar agua hasta sus tejidos, aunque el sustrato tenga suficiente humedad. Por este motivo, antes de volver a regarla, debemos comprobar el estado de la tierra, prestando especial atención a las raíces.

Si la tierra está seca varios centímetros por debajo de la superficie, la falta de agua puede ser la causa de que las hojas se hayan marchitado. En cambio, cuando el sustrato permanece húmedo, añadir más agua puede agravar el problema. También hay que revisar el estado de las raíces y del propio sustrato. Un sistema radicular poco desarrollado, unas raíces dañadas o un suelo demasiado compacto pueden impedir que el agua llegue correctamente a las partes superiores de la planta. A esto se pueden sumar problemas provocados por insectos o determinadas enfermedades que afectan a las raíces.

¿Por qué las hojas de las plantas están caídas?

#plantasdeinterior #plantasdecasa #plantasconflores #plantasdecorativas #plantasbonitas #decorarconplantas #plantastiktok #riego #regadera ♬ Morning Happy Melody – Donguri @enabrilhojasmil ¡¡ALERTA MATAPLANTAS!! ¡Si riegas así tus plantas no van a durar mucho! 💀 Cuando riegas con regadera, el riesgo de dejar encharcada a tu planta es altísimo: 👉🏻 No se riega uniformemente 👉🏻 No controlas la cantidad de agua 👉🏻 aunque creas que no, gran parte del agua de riego no es absorbida por el sustrato. Esto hace que en el fondo de la maceta se quede un charquito que en pocas semanas puede pudrir las raíces y por tanto, matar a tu planta. Por eso, en este vídeo te dejo dos alternativas para hacerlo bien: 🌱 Por inmersión: es súper fácil y la planta cogerá el agua que necesita. Lo más importante es que al sacarla del agua dejes que escurra en un plato, en la pila…donde sea, para que suelte el exceso de agua que no quiere y después, la devuelves a su sitio. 🌱 Si prefieres regadera, lo más seguro es sacarla de su macetero y ponerla en un sitio donde puedas regar toda la planta, a modo, de la forma más abundante y homogénea posible, y después repetir operación: dejar que escurra lo que no necesita y devolver a su sitio. 🚨 INFO IMPORTANTE: el agua que sobre de una planta a otra NO HAY POR QUÉ TIRARLA. Sólo si sospechas que la planta tiene una plaga o está enferma. Si no, puedes usarla con otras plantas para aprovechar cada gota, que no estamos para tirarla! ¿Te quedan dudas? ¡Te leo! #plantasverdes

Al igual que la falta de riego puede provocar que las hojas de una planta de interior se caigan, regarla demasiado también puede producir el mismo efecto. Cuando recibe más agua de la que necesita, las hojas pueden volverse amarillas o marrones. Si el exceso de humedad se mantiene, las raíces pueden empezar a pudrirse y quedarse sin el oxígeno necesario para funcionar correctamente.

Antes de volver a regar, comprueba siempre el estado de la tierra y asegúrate de que la planta realmente necesita agua. También conviene revisar periódicamente las raíces para detectar posibles signos de pudrición. Cada especie tiene unas necesidades diferentes, pero, en general, es preferible dejar que parte del sustrato se seque antes de volver a regar.

El frío y las corrientes de aire también pueden afectar al estado de las hojas. Cuando bajan las temperaturas, los procesos de la planta se ralentizan y puede alterarse la forma en la que el agua se mueve desde las raíces hacia las hojas. Algunas plantas reaccionan ante estas condiciones reduciendo la superficie de sus hojas, que pueden enrollarse o caer como mecanismo de protección frente a la pérdida de agua.

Finalmente, las plagas también pueden estar detrás de unas hojas que se caen sin una explicación aparente. Algunos insectos se alimentan de la savia de las plantas y, cuando su presencia aumenta, pueden debilitar considerablemente el ejemplar. Cochinillas, pulgones y arañas rojas son algunos de los organismos que pueden causar daños

¡Cuidado con la regadera!

Regar con regadera puede parecer la opción más sencilla, pero hacerlo de cualquier manera puede provocar que el agua no se distribuya bien y termine acumulándose en el fondo de la maceta. Si el sustrato no consigue absorber todo el agua, ese exceso puede permanecer junto a las raíces y favorecer problemas como la pudrición. Por eso, una de las alternativas más sencillas es regar por inmersión: basta con colocar la maceta en un recipiente con agua y dejar que la planta absorba la cantidad que necesita. Después, es fundamental retirarla y dejar que escurra bien todo el exceso antes de volver a colocarla en su sitio.