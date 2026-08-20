Por qué los fontaneros instan a echar vinagre por el fregadero de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El fregadero de la cocina es uno de los puntos de suciedad más activos de toda la casa. Esto se produce debido a la acumulación de residuos por los restos de alimentos consumidos. Por lo tanto, son numerosas las personas que optan por solventar este problema de higiene a través de un truco casero.

Un remedio que recurre al vinagre blanco como estrategia para eliminar la suciedad. La razón por la que se utiliza es por su alto contenido en ácido acético, el cual ayuda a desprender depósitos minerales y otros residuos acumulados sobre superficies compatibles. El caso más llamativo es el de los fregadores de acero inoxidable, contribuyendo a recuperar parte del brillo si se utiliza de manera correcta.

Su función

Uno de sus usos más importantes es eliminar las marcas de color blanco que deja el agua dura. Estas manchas están relacionadas con los depósitos minerales que permanecen sobre la superficie después de que el agua se evapore. Además, el vinagre ayuda a disolver parte de estos residuos y facilita su eliminación. Su utilidad principal es realizar una limpieza ligera y retirar restos del día a día que se hayan adherido al fregadero. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el vinagre no sustituye a ningún tipo de producto desinfectante cuando se necesita una desinfección concreta.

El modo de preparación

El método de preparación es sencillo. E primer paso consiste en mezclar vinagre blanco y agua a partes iguales, colocando la solución en un recipiente con pulverizador. Antes de utilizar esta combinación, es aconsejable retirar los restos de comida y aclarar el fregadero. Posteriormente, se puede pulverizar una pequeña cantidad sobre esa superficie y dejarla actuar durante unos minutos. El último paso sería pasar un paño y aclarar bien con agua, sobre todo en las zonas donde haya marcas de agua o restos minerales acumulados.

¿Cuándo no se debe utilizar?

Este producto es un remedio a través del que se obtienen resultados óptimos en gran medida, pero hay que conocer que no todas las superficies admiten vinagre. Por lo tanto, no es un producto adecuado para todos los materiales debido a su acidez. Los expertos aconsejan comprobar previamente las recomendaciones del fabricante.

Otra opción para las superficies delicadas es probar primero la mezcla en una zona pequeña y poco visible, evitando su utilización en materiales sensibles a los productos ácidos. Un truco útil para preservar la limpieza y el aspecto del fregadero, siguiendo las recomendaciones de los expertos.