Las previsiones subestacionales del modelo europeo apuntan a un final de agosto con cambios en los patrones y la consecuencia preocupa a los expertos

El modelo europeo apunta a un final de agosto con cambios en los patrones y la consecuencia preocupa a los expertos. La realidad es que la AEMET no duda en lanzar una importante advertencia ante lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas, por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas que pueden ser claves.

Esta recta final del mes de agosto puede acercarnos a una transformación que puede ser total. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto suma a una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Es hora de que empecemos a ver cómo termina un mes de agosto en el que cada proceso puede ser el que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de una previsión del tiempo que será la que marcará la diferencia en estos días que nos acompañará una situación que se aleja de la estabilidad de días pasados.

Apuntan las previsiones subestacionales del modelo europeo a un cambio de patrones

Los patrones que hacen referencia al tiempo, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. En estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que quizás cada pequeño gesto se acabe convirtiendo en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo el que nos haga incluso cambiar de planes o acelerar este retorno de las vacaciones que podría ser clave.

Estaremos pendientes de un modelo de previsiones subestacionales que nos sumergirán de lleno en una situación del todo inesperada. En estos días en los que realmente pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de conocer en primera persona lo que podría pasar en estos días en los que cada gesto cuenta.

Llega un cambio de patrones que realmente podrían hacernos ver en estos días una situación para la que la AEMET pide que nos preparemos.

La consecuencia preocupa a los expertos

Preocupa a los expertos la consecuencia de este cambio de patrones que puede ser esencial que tengamos en mente. Estos cambios de tendencias los estamos viendo en una previsión de la AEMET que puede cambiarlo todo por completo. Tal y como nos explican desde Meteored: «La segunda quincena de agosto ha comenzado con un nuevo y breve episodio de calor extremo que ha afectado a buena parte de España. Durante los últimos dos días, los termómetros han superado ampliamente los 40 ºC en varias regiones del interior, aunque la situación atmosférica comenzará a cambiar de forma significativa a partir de hoy. La llegada de una masa de aire más fresca asociada a una vaguada favorecerá la bajada de las temperaturas y el desarrollo de algunas tormentas durante los próximos días. Las temperaturas empezarán a descender por el oeste, mientras que el calor se intensificará en el valle del Ebro y el litoral mediterráneo, donde localmente podrían alcanzarse valores próximos a los 44 ºC en la provincia de Valencia. No obstante, mañana el descenso térmico será generalizado en todo el país. Esta tendencia hacia un ambiente menos cálido y una atmósfera más dinámica durante la segunda mitad de agosto ya aparecía hace un par de semanas en las previsiones subestacionales del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF). Su última actualización nos permite ahora anticipar cómo podría terminar este mes».

Siguiendo con la misma explicación: «Los cambios previstos en la circulación atmosférica afectan a las previsiones de temperatura y precipitación. El mapa subestacional del ECMWF muestra anomalías térmicas negativas en prácticamente toda la Península durante la última semana de agosto, lo que indica que las temperaturas se situarían por debajo de los valores habituales para estas fechas. Además, sobre buena parte de la Península y Europa occidental aparece una anomalía negativa de geopotencial (colores azules) asociada a la presencia de una vaguada. Esta situación favorece una atmósfera más inestable, ya que facilita la llegada de aire más frío en niveles medios y altos y, por tanto, aumenta la probabilidad de chubascos y tormentas. Por el contrario, las anomalías positivas de geopotencial (colores naranjas) relacionadas generalmente con dorsales y condiciones más estables, quedarían alejadas de nuestro territorio. De esta forma, es muy poco probable que durante la última semana de agosto se situase sobre España una dorsal subtropical persistente como las responsables de los grandes episodios de calor de este verano».