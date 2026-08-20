Jorge Rey revela cómo será el otoño que tenemos por delante: «DANAs explosivas» y gotas frías»

El otoño que tenemos por delante puede ser más húmedo de lo que nos imaginaríamos, después de un verano de lo más seco, Jorge Rey apunta a DANAs explosivas y gotas frías. El tiempo se convierte en una auténtica obsesión en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede complicarse por momentos. Lo que tenemos por delante es un giro radical que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas.

Aunque estamos acostumbrados a ver llegar un importante cambio, con la nueva estación, estos últimos años hemos tenido etapas en las que las altas temperaturas se han extendido a lo largo de las semanas. Parecía que el verano no tuviera final, aunque, según un experto como Jorge Rey, tendremos que acostumbrarnos a una nueva situación que podría acabar por completo con lo que sería habitual en estas fechas. Lo que nos espera es una situación cambiante que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar desde otro punto de vista, ese giro radical que puede complicarse por momentos y que nos alejará de lo que sería habitual en estos días. El otoño que tenemos por delante no trae buenas noticias.

El otoño que tenemos por delante nos lo detalla Jorge Rey

El último vídeo viral de Jorge Rey nos ha dejado en shock, al adelantarse a todos y darnos unos detalles importantes de cómo será el otoño que está por llegar. Deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Parece que lo que nos estará esperando, puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos alejará de un otoño seco.

Es más, seguramente vamos a tener que enfrentarnos a una situación que se complicará por momentos y que podría acabar siendo la que nos acompañará en estos días. El tiempo parece que se transforma por momentos y podría ser la que nos dará algunas novedades destacadas.

Jorge Rey parece que ya sabe con pelos y señales cómo nos espera un otoño de esos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. El tiempo de esta temporada puede acabar siendo el que nos lleve a unas lluvias que empezaremos a ver a partir de ahora.

«DANAs explosivas» y gotas frías

Lo peor de estas próximas jornadas son unas lluvias que pueden complicarse por momentos, tocará estar pendientes de algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que se convertirá en una auténtica pesadilla para los amantes del sol y del buen tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Continúa la inestabilidad en el tercio norte de la Península durante este día asociada a una vaguada atlántica, que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, y precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental; estas precipitaciones se extenderán a otras zonas de la mitad norte y Baleares, dejando chubascos que pueden ser de carácter tormentoso, de madrugada en Baleares, y a partir de la tarde en la Ibérica aragonesa y Cataluña. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a despejarse en la segunda mitad del día. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles, y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico. Continúa el descenso de las temperaturas en la Península y Baleares, que será mayor en el nordeste para las máximas, donde puede ser notable. Únicamente en el valle del Guadalquivir puede haber ascensos de las máximas. Pocos cambios de las temperaturas también en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas fuertes de madrugada en Baleares, y a partir de la tarde en la Ibérica aragonesa y en Cataluña, donde puede haber precipitaciones muy fuertes. Viento en general del oeste o de componente oeste, tanto en la Península como en Baleares. Este viento será moderado en los litorales con áreas de fuerte en Palos y Alborán y, puntualmente, en el Cantábrico. En el interior se espera que sea de flojo a moderado a primeras y últimas horas, y moderado en horas centrales. Alisio moderado en Canarias».

De cara al fin de semana, la situación se complica por momentos: «Una vaguada que afecta al oeste de Europa se profundiza y afectará a la Península y Baleares; ésta, junto a un frente asociado, dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones, esencialmente en el norte y nordeste, pudiendo en este último lugar, ser muy fuertes y acompañadas de tormentas. En la mitad sur y Baleares los cielos estarán despejados o con intervalos nubosos, excepto en el oeste al paso del frente, cuando temporalmente habrá cielos muy nubosos con precipitaciones. En Canarias, los cielos estarán nubosos con posibles precipitaciones débiles en la vertiente norte, y poco nuboso o despejados, en la sur. Temperaturas máximas en descenso en el noroeste, arco mediterráneo y Baleares, ascensos en el interior y con pocos cambios en el suroeste. Pocas variaciones en las mínimas excepto ligeros descensos en el suroeste y en Baleares. Ligeros descensos de las máximas en Canarias».