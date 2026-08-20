Hoy 20 de agosto de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso, con nubes altas y nubosidad que aumentará por la tarde, trayendo chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento intensas. Las temperaturas descenderán tanto en mínimas como en máximas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde cálida con riesgo de lluvia

La jornada en Zaragoza se presenta algo inusitada, como si el cielo se desperezara lentamente, dejando entrever nubes que marcan una probabilidad notable de lluvia por la tarde y noche. Con el viento soplando del norte a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, el ambiente puede tornarse un tanto pesado, especialmente con una humedad que roza el 80%. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y una máxima de 35°C en pleno sol vespertino.

A primera hora, el día comenzará fresco, publicando una bienvenida de 21°C que rápidamente irá ascendiendo. Ya por la tarde, cuando el sol asome como un tímido invitado, alcanzaremos una sensación térmica más cálida, muy cerca de los 36°C. Sin embargo, la cercanía de las nubes sugiere que la lluvia podría hacer acto de presencia más tarde. Al caer la noche y con el sol apagándose en el horizonte a las 20:55, la temperatura descenderá suavemente, manteniendo una mínima de 21°C. Así que, mientras disfrutamos del momento, es recomendable estar preparados para cualquier capricho del tiempo.

Calatayud: chubascos y viento fresco en camino

Las nubes grises y el viento fresco anticipan un día de cambios en Calatayud, donde la atmósfera se siente cargada y expectante. A primera hora, el cielo tiñéndose de matices oscuros augura chubascos inminentes, con temperaturas que rondarán los 18 grados en la mañana, antes de que la sensación térmica pueda escalar hasta los 35 grados en el apogeo de la tarde.

Sin embargo, esta aparente calidez traerá consigo un panorama de contrastes. Las lluvias se intensificarán a medida que avance el día, con una probabilidad del 100% por la tarde-noche, complementadas por rachas de viento que pueden alcanzar hasta 35 km/h. Con la humedad rozando el 85%, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un tempo que podría interrumpir la rutina habitual.

Tarazona: cielo variable con posibilidad de lluvia

El tiempo en Tarazona se presenta hoy como variable, con un cielo que alternará durante la mañana y la tarde. Aunque hay posibilidades de lluvia desde la tarde, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, alcanzando hasta 30 grados, con un suave viento que aportará una sensación térmica confortable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo o para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. La atmósfera invita a relajarse y aprovechar los momentos de sol entre las nubes, haciendo de la jornada una buena oportunidad para conectarse con el entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET