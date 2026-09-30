Bombazo en la geología: Austria explora una antigua mina de sal y encuentran una red de túneles de 305 metros de hace más de 7.000 años

Austria explora una antigua mina de sal y se encontrado con que guarda bajo sus montañas una historia de más de 7.000 años a través de túneles. En el valle alto de Hallstatt, la sal no solo fue un recurso apreciado, sino el motor de una actividad minera capaz de transformar la tecnología, el transporte y la organización de las comunidades. La red de galerías prehistóricas conserva además restos excepcionales que permiten reconstruir cómo vivían y trabajaban quienes se adentraban en la montaña. Las investigaciones actuales muestran que aquel paisaje subterráneo aún no ha revelado todos sus secretos: se calcula que menos del 2% de los túneles prehistóricos ha sido explorado hasta ahora.

La mina de Hallstatt se encuentra a más de 800 metros sobre el nivel del mar y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Según el Museo de Historia Natural de Viena, la explotación de sal ha impulsado durante milenios innovaciones relacionadas con la extracción, el transporte y la logística. El llamado «oro blanco» debía salir de la alta montaña y alcanzar las rutas comerciales europeas, un desafío que obligó a desarrollar soluciones adaptadas al terreno. «Para superar esas dificultades, las sociedades mineras tuvieron que combinar conocimientos del paisaje, herramientas y organización del trabajo», mencionan los expertos. La historia de ese recorrido incluye canoas excavadas en troncos, animales de carga, carros tirados por caballos, antiguos oleoductos de salmuera, ferrocarriles y, actualmente, sistemas modernos de transporte. Así, las galerías de Hallstatt no son únicamente un vestigio arqueológico: son el escenario de una evolución tecnológica que continúa hasta nuestros días.

Hallstatt y sus túneles de más de 7.000 años

La antigüedad de la minería constituye uno de los grandes atractivos de Hallstatt. Según autoridades de Turismo de Austria, la sal se extrae en la región de Salzkammergut desde hace 7.000 años.

Además, destacan que la explotación prolongada de la mina ha proporcionado tanto un suministro continuado de sal como numerosos hallazgos arqueológicos. Estos descubrimientos evidencian la existencia de sociedades organizadas y de una actividad minera decisiva desde épocas prehistóricas.

La red subterránea conocida es mucho más extensa. Hans Reschreiter, arqueólogo jefe citado por Física.org, explica que la montaña ejerce presión sobre los túneles y que, sin medidas de protección, algunas galerías podrían derrumbarse. Los refuerzos también buscan conservar los vestigios.

La sal como motor de innovación

El Museo de Historia Natural de Viena subraya que la extracción de sal favoreció innovaciones tecnológicas, organizativas y relacionadas con el transporte. Había que trasladarlo desde la montaña hasta las rutas comerciales. Esa necesidad explica una evolución que atraviesa diferentes épocas y medios de transporte.

Primero aparecen recursos sencillos, como las canoas de tronco y los animales de carga. Después llegaron los carros tirados por caballos y los sistemas destinados a conducir la salmuera mediante tuberías de madera.

«Más tarde, el ferrocarril modificó las posibilidades de transporte, hasta desembocar en infraestructuras modernas. Cada solución refleja las necesidades de cada época», explican miembros del Museo de Historia Natural de Viena.

¿Qué esconden las minas de Salzkammergut dentro de estos túneles?

Entrar en los Mundos de Sal de Austria permite comprender la singularidad de este patrimonio de cerca. Desde Turismo de Austria describen un recorrido que penetra progresivamente en la montaña, entre paredes ásperas y cristalinas, humedad y formaciones de sal que adquieren tonos anaranjados y rojizos bajo la iluminación.

Una mina también puede convertirse en un espacio cultural. Bajo tierra aparecen salas de oración, exposiciones, instalaciones artísticas y elementos vinculados a la historia de los mineros. «La experiencia combina patrimonio industrial, arqueología y divulgación, y permite imaginar el trabajo minero», sostienen las autoridades.

Arqueología en la montaña

Los días 12 y 13 de septiembre de 2026, el Museo de Historia Natural de Viena, Salzwelten GmbH y Salinen Austria AG organizaron «Arqueología en la Montaña», coincidiendo con la inauguración del nuevo funicular. El programa se centró en el transporte de la sal y la investigación arqueológica.

Los visitantes pudieron conocer herramientas prehistóricas, observar demostraciones sobre producción e infraestructuras antiguas, y conversar con especialistas sobre arqueología, minería, silvicultura y conservación del patrimonio histórico. La propuesta acercó al público a las investigaciones sobre uno de los centros mineros más antiguos de Europa.

Un patrimonio que sigue vivo

Hallstatt demuestra que una mina puede ser mucho más que un lugar de extracción. Sus túneles conservan la memoria de miles de años de trabajo e innovación, mientras que las investigaciones actuales siguen ampliando el conocimiento sobre las sociedades que explotaron la montaña.

El depósito de sal tiene además un origen geológico remoto que procede de un antiguo océano que cubrió la región hace unos 250 millones de años. Sobre esa herencia natural se construyó una historia humana excepcional, marcada por el trabajo, el intercambio comercial y la adaptación constante a la montaña.

En ese sentido, geología, arqueología y tecnología explican por qué Hallstatt sigue siendo un lugar donde el pasado permanece bajo tierra. Cada galería conserva preguntas que la arqueología intenta responder.