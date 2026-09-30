La izquierda del ladrillo: los políticos y artistas con un patrimonio inmobiliario millonario
La izquierda ha convertido la vivienda en una de sus principales banderas políticas. Especulación, grandes propietarios, fondos buitre, pisos vacíos o límites al mercado forman parte habitual del discurso con el que PSOE, Sumar y Podemos abordan uno de los mayores problemas de los españoles. Pero el patrimonio inmobiliario de algunos políticos y conocidos referentes culturales de la izquierda muestra que el ladrillo tampoco les resulta ajeno.
Javier Bardem y Penélope Cruz tienen 25 propiedades; Pedro Almodóvar 23; Joan Manuel Serrat 20 y El Gran Wyoming 19.
Tras ellos hay larga relación de políticos del PSOE que suman en su haber numerosas viviendas. Mercè Perea (diputada del PSC-PSOE por Barcelona), con 12; Joaquín Martínez Salmerón (diputado del PSOE por Murcia), con 10; Roberto García (diputado del PSOE por Asturias), Isabel María Pérez (diputada del PSOE por Málaga) y Artemi Rallo (diputado del PSOE por Castellón), con nueve; y Alberto Rojo Blas (diputado del PSOE por Guadalajara), Carmen Martínez (diputada del PSOE por Valencia), María Luz Martínez Seijo (diputada del PSOE por Palencia), Patricia Blanquer (diputada del PSOE por Alicante) y César Joaquín Ramos (diputado del PSOE por Cáceres), con ocho.
La relación continúa con María Araceli Poblador (diputada del PSOE por Alicante) y Víctor Javier Ruiz (diputado del PSOE por Zaragoza), con siete, y Antidio Fagúndez (diputado del PSOE por Zamora), Ignasi Conesa (diputado del PSC por Barcelona), Luis Antonio Gómez Piña (diputado del PSdeG-PSOE por Pontevedra) e Irene Montero (eurodiputada de Podemos), con seis.
El contraste se extiende también al mundo de la cultura. El gráfico sitúa en los primeros puestos a algunos de los artistas más identificados públicamente con la izquierda: Javier Bardem y Penélope Cruz, con 25 propiedades; Pedro Almodóvar, con 23; Joan Manuel Serrat, con 20; y El Gran Wyoming, con 19.