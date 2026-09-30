Encuentran el tronco del cuerpo de un hombre flotando en aguas de Sagunto (Valencia)

El tronco de un hombre, al que le faltan la cabeza y las extremidades superiores e inferiores (brazos y piernas), ha sido hallado flotando este pasado lunes en las costas de la localidad de Sagunto, en la provincia de Valencia. En concreto, en un paraje marino denominado L’Almardà. El tronco ha sido encontrado algo más de dos años después de que fuera encontrado en Alicante otro torso, correspondiente a una persona que había sido descuartizada y, posteriormente, calcinado su tronco. En aquel caso, la cabeza y las extremidades del cadáver fueron halladas más tarde por la Policía Nacional.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del hombre cuyo tronco ha sido hallado en aguas de Sagunto, así como por qué motivos ese torso desnudo y desmembrado de las extremidades y la cabeza ha aparecido flotando en aguas de Sagunto, en Valencia. Hasta el momento, todo ello se desconoce, al igual que las causas de su muerte.

El cuerpo del fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde le han sido extraídas muestras de ADN a fin de llevar a cabo su identificación.

El cadáver no tenía ropa, porque había pasado mucho tiempo en alta mar y fue visto por una embarcación recreativa el pasado lunes, cuando navegaba por esa misma zona, según EP.

Se da la circunstancia, como se ha dicho, de que, tal como entonces publicó OKDIARIO, en junio de 2024, otro torso, pero en aquel caso calcinado, de una persona descuartizada, fue hallado en un camino solitario de un paraje de Alicante.

Los restos aún estaban humeantes a primera hora de la mañana, momento en el que un vecino de la zona lo encontró y dio el aviso a las autoridades. Según indicó en un primer momento la Policía Nacional, que se hizo de la investigación del caso, se trataba de un varón, aunque era pronto para confirmarlo dado el deterioro de los restos. No se encontraron ni las extremidades ni la cabeza, que sí fueron halladas más tarde.