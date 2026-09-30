Vox caza la «penúltima estafa» de Sánchez: «Prometieron 184.000 viviendas y acumulan 45 desahucios al día»

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha desenmascarado la «penúltima estafa» del Gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de control de este miércoles en la Cámara Baja. La diputada ha criticado que en el Ejecutivo no quieren «responsabilizarse del desastre que hay en España» tras ocho años de mandato y ha recordado que Sánchez y sus ministros «prometieron 184.000 viviendas y ahora acumulan 45 ejecuciones al día».

Tras formular la pregunta a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sobre si «cree que los españoles están mejor que hace ocho años», Rodríguez de Millán ha incidido en que el ministro se pone «un poco nervioso» porque le han «pillado», a él y al Gobierno, «en su penúltima estafa, la de hacernos creer que ustedes acaban de llegar al poder para no responsabilizarse del desastre que hay en España», cuando «llevan ocho años utilizando su coalición antisocial en contra de todo lo que decían defender».

«Por eso pretenden escribir con una mano el BOE y con la otra la pancarta», ha dicho, trayendo a colación las manifestaciones y acampadas en la madrileña Puerta del Sol, a escasos metros del Congreso de los Diputados. «Nosotros no olvidamos que ustedes eran los que decían que iban a venir a remangarse para extirpar la corrupción de la democracia y se remangaron, pero para meter la mano y corromperse», ha añadido.

Después de repasar que en el Gobierno tienen «a su ex ministro condenado, a su fiscal general condenado, al hermano del presidente condenado y a la mujer del presidente del Gobierno frente a un jurado popular», Pepa Millán ha añadido que Sánchez y los suyos «decían que iban a ser el Gobierno más feminista de la historia y nos han llenado los barrios de inmigración que desprecia a la mujer y se callan cuando la policía tiene que ir a reanimar a una menor violada en la Playa del Trampolín» de Ceuta.

«Tampoco olvidamos los 46 muertos que tienen a sus espaldas porque decidieron gastarse nuestro dinero en prostitución en lugar de arreglar las vías», ha criticado. «Eran ustedes los que decían que iban a defender a los trabajadores de España y ahora sólo defienden los intereses económicos de aquellos que aplauden sus políticas de puertas abiertas y la escasez de vivienda con la que especular», completa Millán.

En referencia a la crisis de vivienda, la dirigente del Vox también ha evocado que en el Gobierno «prometieron 184.000 viviendas y ahora acumulan 45 ejecuciones al día» y a su vez denuncia que «quieren que olvidemos todo esto y han decidido sacar a sus milicias a la calle para intentar hacernos creer que ustedes no son los responsables de la vivienda en España cuando no han movido un solo dedo en ocho años».

«Y para que olvidemos Ceuta, que es el culmen de las traiciones de este Gobierno. Y que los miles de españoles que no pueden acceder a una vivienda les importan lo mismo que los ceutíes que están abandonando la suya porque no pueden vivir en mitad de una invasión», ha finalizado, asegurando que se trata de «un Gobierno estafador frente a una España abandonada».