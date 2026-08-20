La resignación de unos bañistas en una playa de Murcia al llegar una patera taxi: «Esto es España, tío»

Una patera con 62 inmigrantes ilegales llegó este miércoles a la Cala del Barco, en Cartagena, donde desembarcó a plena luz del día y ante la presencia de numerosos bañistas, que mostraron su resignación ante el asedio a la costa por parte de los inmigrantes.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a través del teléfono 112 que alertaban de la llegada de una patera a la Cala del Barco.

Las imágenes grabadas por los bañistas muestran cómo la patera se aproximó a la costa sin llegar a detener completamente su marcha y, cuando se encontraba a escasos metros de la orilla, los ocupantes comenzaron a lanzarse al agua para alcanzar la playa. Una vez realizado el desembarco, la lancha volvió a adentrarse rápidamente en el mar y se alejó de la costa.

La escena fue presenciada por los bañistas que se encontraban en Cala del Barco. La llegada inesperada de la lancha generó momentos de preocupación entre quienes estaban en la playa. Algunas de estas personas abandonaron el lugar y se dirigieron hacia sus vehículos ante la presencia de los inmigrantes llegados. Otros testigos grabaron con sus teléfonos móviles tanto la aproximación de la embarcación como el momento en el que sus ocupantes descendieron al agua.

Por su parte, la Guardia Civil fue alertada y desplazó efectivos hasta la zona para localizar e identificar a las personas que habían llegado irregularmente por vía marítima. Fuentes de la Guardia Civil que han informado sobre el dispositivo señalan que se establecieron controles en los alrededores de la playa.

Muchos de los testigos expresaron su malestar por esta entrada ilegal, advirtiendo que muchos de los inmigrantes llevan «pasamontañas». «Es una patera, tío, recoged las cosas, recoged las cosas», afirma una mujer que se encontraba con varios acompañantes, mientras que otros piden la actuación de las autoridades: «¡Llamad a la Policía!».

‼️Aquí tenéis la secuencia completa de la llegada de los bárbaros en narcolancha a la costa murciana y el terror de la gente de la playa que ve en primera persona que lo de la invasión va en serio . ❌ Espero y deseo que los españoles manden al bipartidismo al paro en las… pic.twitter.com/p9DgajEse4 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) August 19, 2026

López Miras: «La incapacidad del Gobierno es manifiesta»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que la incapacidad del Gobierno frente a la entrada de inmigrantes ilegales es «manifiesta». «Nos hace pensar mal, no sabemos si la dejación de funciones es motivada por alguna otra circunstancia, pero lo que está claro es que la incapacidad del Gobierno es manifiesta y que está siendo incapaz de mantener la seguridad de los españoles, y esta es la primera de las obligaciones del Gobierno», ha señalado en una entrevista en Antena 3.

De igual manera, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reclamado al Gobierno de España que intensifique la vigilancia y el control de las costas de Cartagena, al tiempo que ha reivindicado más medios humanos y tecnológicos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan detectar estas embarcaciones antes de que alcancen tierra.

«Esto no puede normalizarse. No podemos aceptar que tengan tanta facilidad para llegar hasta nuestras costas», ha señalado Arroyo, que ha defendido una política migratoria «seria, ordenada y segura», según han informado desde el consistorio.

Para la alcaldesa, resulta «especialmente preocupante» que la embarcación haya podido alcanzar Cala del Barco, «un punto muy concreto de nuestra costa y bastante cerrado». «Si una patera puede llegar hasta una cala como esta, desembarcar a plena vista de ciudadanos y después marcharse, tenemos que preguntarnos cómo está funcionando el control de nuestras fronteras marítimas», ha afirmado.