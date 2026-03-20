López Miras califica de «bochorno» el circo en el Consejo de Ministros: «Qué espectáculo más vergonzoso»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido este viernes la convocatoria urgente de elecciones generales tras el enfrentamiento público entre el PSOE y Sumar en el seno del Consejo de Ministros, reunido para aprobar un paquete de medidas anticrisis ante los efectos económicos del conflicto en Irán. En declaraciones a los medios, López Miras calificó lo ocurrido de «bochorno», «ridículo» y «espectáculo vergonzoso», y responsabilizó directamente a Pedro Sánchez de la situación.

El dirigente murciano ha subrayado que el Ejecutivo llega a esta reunión con 22 días de retraso desde el inicio del conflicto bélico, tiempo durante el cual, según ha indicado, las familias españolas y las empresas han sufrido sin ningún tipo de respuesta gubernamental los efectos económicos derivados de la guerra. López Miras ha señalado además que las medidas que el Gobierno ha adoptado son las mismas que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya planteó públicamente más de una semana antes.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, López Miras ha sido especialmente contundente al valorar la idoneidad del presidente del Gobierno para continuar en el cargo. El presidente murciano ha afirmado que la actuación de Sánchez demuestra que está «totalmente incapacitado» para dirigir el Ejecutivo y que ha perdido «el sentido de la realidad» ante las necesidades de los españoles. En este sentido, ha reclamado que, si no se convocaran elecciones de forma urgente, quedaría acreditada de manera «definitiva» la incapacidad del presidente para representar al conjunto de los ciudadanos.

López Miras también ha lamentado que el paquete de medidas que el Consejo de Ministros intentaba aprobar sea, según sus palabras, el mismo que el PP «ya le propuso» a Sánchez hace más de una semana. El dirigente regional ha interpretado este hecho como una prueba de que el Gobierno ha actuado con una demora que considera inaceptable en un contexto de crisis económica para las familias y las empresas del país.