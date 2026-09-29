Infiltraciones en la espalda, segundo título de su carrera y liberación consolidada: Davidovich apunta a la Davis

Subida a la red, punto ganado y mirada al cielo de China. Así derrocó (6-4, 7-6) a Hurkacz y consiguió su segundo título del año, que también es el segundo título de su vida. Había alcanzado cinco finales y todas ellas habían salido cruz por detalles y ausencia de fortaleza mental en los momentos clave. Hasta que llegó 2026 y se liberó. Su bautizo fue en Mallorca y, después de tirar abajo el muro, consolida su cambio de dinámica en Chengdú.

Éxito con mayor pedigrí, pues hay que tener en cuenta que llevaba dos meses sin competir por problemas en la espalda para los que se infiltró con el fin de acortar los plazos. La recuperación contaba en primera instancia con unos plazos que se ampliaron y ralentizaron su regreso a las pistas. Sin embargo, esos dos meses los ha utilizado para llenar el depósito de confianza y convicción. Claro que por medio también se ausentó de la Davis en Chile.

La Davis y Davidovich, una historia de nunca acabar. Ferrer lo llamó para interesarse por su estado de salud y plazos con la intención de convocarlo para el clasificatorio a las Finales que saldaron exitosamente Jódar, Mérida, Munar y Pedro Martínez. La lesión le impidió llegar a tiempo, pero Davidovich mantiene su intención de disputar la Copa Davis. Esa es su intención, ahora espera la llamada de Ferrer para Bolonia. El sudoku a resolver no es sencillo.

Con Alcaraz y Jódar garantizada su presencia en individual y Granollers en el dobles, Ferrert debe escoger una o dos raquetas más para completar la nómina. Aparecen Dani Mérida y su gran año; la explosión controlada de Landaluce y tres tenistas del gusto del seleccionador como son Munar, Carreño y Pedro Martínez. Davidovich, tercer español en el ranking mundial, espera la llamada de Ferrer.