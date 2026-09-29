Los expertos instan a rociar vinagre alrededor del inodoro con frecuencia en casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
Este innovador truco casero se ha ido instalando poco a poco en los hogares españoles gracias a sus distintas variedades de uso y su módico precio
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El vinagre blanco es un producto ampliamente extendido entre los hogares españoles por la inmensa variedad de usos que ofrece y por su bajo coste. Cada vez más compatriotas lo añaden a las tareas domésticas de limpieza, ya que puede usarse de distintas formas para mantener las estancias en las mejores condiciones.
Entre los trucos caseros predilectos por la ciudadanía se encuentra colocar vinagre en torno al inodoro. Un método que puede ayudar a reducir los malos olores y preservar limpia la zona.
Por qué se recomienda usar vinagre blanco
El ácido acético se halla entre las propiedades del vinagre blanco. Un compuesto que colabora con el desprendimiento de suciedad y a contrarrestar pestilencias, por lo que muchos ciudadanos llevan a cabo esta práctica como añadidura a la limpieza periódica del baño.
Según los expertos, este sencillo truco puede conllevar distintas ventajas:
- Coopera con la reducción de hedores que se generan alrededor del retrete
- Facilita la limpieza de un área donde se concentra más suciedad
- Complementa la limpieza del baño
- Colabora a evitar la acumulación de manchas por humedad
Cómo aplicar correctamente el vinagre
El procedimiento para limpiar la base del inodoro es muy sencillo y no requiere el uso de más productos. Antes de utilizarlo, conviene quitar la suciedad de la superficie.
Acto seguido, es suficiente con humedecer la base del inodoro con vinagre blanco y dejarlo actuar de 10 a 15 minutos. Para finalizar, se puede pasar un cepillo suave o un paño limpio para eliminar las partículas restantes y completar una limpieza al detalle.
Por qué se viralizo esta práctica
Más allá de la facilidad de compra y de su reducido precio, el vinagre blanco se adjudicó un rol diferencial para aquellos que procuran mantener su baño en óptimas condiciones sin tener que recurrir a otros productos que puedan dañar el material. Aunque no reemplace a una limpieza profunda y desinfectante, se ha impuesto como un gran complemento para la limpieza rutinaria.
Este es el error a evitar
Si bien el vinagre es una herramienta muy usada para la limpieza del inmueble, los especialistas refuerzan que no debe, bajo ningún concepto, mezclarse con lejía o cloro ni con otros tipos de productos químicos.
Esta mezcla puede derivar en gases perjudiciales para la salud, por lo que lo más aconsejable es hacer uso de cada producto por separado y conservar el ambiente con una correcta ventilación.