Instan a la población a rociar en la entrada de casa vinagre blanco, detergente líquido y bicarbonato de sodio: para qué sirve y en qué casos se recomienda

La llegada del calor trae visitantes poco deseados al hogar: mosquitos, moscas, hormigas y más insectos que buscan agua, alimentos o un refugio. Ante esta situación, hay soluciones caseras con productos que solemos tener en la despensa, desde cítricos hasta bicarbonato o vinagre.

Entre ellas, está una combinación de vinagre blanco, detergente líquido y bicarbonato de sodio, que algunas recomendaciones populares proponen pulverizar en puertas, marcos y otras zonas de acceso a la vivienda. La medida es sencilla y económica, pero hay una cuestión importante: no todos sus efectos están respaldados y algunos de sus argumentos necesitan matices.

La mezcla de vinagre y bicarbonato tiene una reacción química inmediata cuando entran en contacto. El primero tiene ácido acético y el segundo bicarbonato de sodio, que al mezclarse produce dióxido de carbono, entre otros productos. La ‘American Chemical Society’ usa esta reacción para explicar cómo un ácido y una base generan gas.

Lucha contra los insectos

Esto significa que añadir bicarbonato al vinagre no convierte automáticamente la mezcla en un repelente de insectos muy potente. Aun así, es conveniente hacerlo en la entrada, al ser uno de los puntos que merece atención cuando aparecen insectos en casa. Es ideal para zonas de la entrada donde se acumula polvo, barro, humedad o marcas constantes de calzado provenientes del exterior y es útil para retener aromas a humedad, encierro o residuos orgánicos cercanos.

A pesar de ello, hay que entenderla como un complemento de limpieza que como un tratamiento contra una plaga. Si el problema de los insectos persiste, hay que aumentar las medidas y si es necesario, recurrir a un profesional. La solución más rápida y eficaz es impedir el acceso y eliminar aquello que atraiga a los insectos y no pulverizar la puerta de forma inmediata.