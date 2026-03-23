La hormiga española que está revolucionando a la ciencia por lo que está haciendo en Europa

Según datos proporcionados por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), actualmente existen 20 cuatrillones de hormigas en todo el mundo divididas en unas 15.000 especies. En este contexto, la hormiga española ha llamado especialmente la atención de la comunidad científica por su capacidad reproductiva; una investigación liderada por Jonathan Romiguier, del Instituto de Ciencia Evolutiva de la Universidad de Montpellier, Jacobus Boomsma, de la Universidad de Copenhague y Claudie Doums, de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, y publicada en la revista Nature, ha revelado cómo una hormiga reina ha dado a luz a dos machos de especies distintas.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron las colonias de la familia Messor ibericus (a la cual pertenece la hormiga española) en varias regiones del Mediterráneo. Sorprendidos, encontraron dos hermanos de especies diferentes; ambos tenían la misma madre a pesar de ser de especies distintas, Messor ibericus y Messor structor.

La estrategia de la hormiga española para ‘dominar’ Europa

Los científicos examinaron en total 132 machos de 26 colonias de Messor ibericus en territorios donde no habitaban poblaciones de Messor structor, observando cómo casi el 50% de los machos pertenecían a esta segunda especie. Aquí es donde entra en juego la geografía, ya que, mintras que Messor ibericus es una especie que habita en el sur de Europa (desde España hasta Bulgaria), Messor structor se encuentra mayoritariamente en el este del Viejo Continente. Por lo tanto, el territorio común que comparte es relativamente pequeño. Teniendo esto en cuenta, los investigadores estaban sorprendidos de haber encontrado hormigas híbridas en Sicilia, a más de 1.000 kilómetros del área en el que suele habitar Messor structor.

En este tipo de mestizaje, la reina de Messor ibericus almacena el esperma de Messor structor en un órgano llamado «espermateca». Sin embargo, en lugar de fecundar los huevos de forma habitual, utiliza ese material genético para generar machos prácticamente idénticos a la otra especie. De este modo, se obtiene una copia casi exacta de otra hormiga, aunque gestada por una madre distinta. Este fenómeno, denominado «xenoparidad» por los investigadores, podría representar la primera vez que se observa en el reino animal.

«Las hormigas recolectoras españolas están, esencialmente, domesticando a las hormigas Messor structor, produciendo en masa sus machos y transportándolos por toda Europa para sostener sus colonias híbridas», detallaron expertos de la organización Canada Ant Colony.La reina de Messor ibericus no sólo utiliza el material genético de la otra especie, sino que también es capaz de clonarla. De este modo, produce tanto individuos de su propia especie como copias genéticas de Messor structor, lo que le permite asegurar el suministro biológico necesario para mantener sus colonias híbridas. Los investigadores describen el fenómeno como un caso de «clonación interespecífica obligada» que permite a una misma reina dar a luz a miembros de dos especies distintas.

Más que una invasión territorial convencional por parte de la hormiga española, se trata de una estrategia evolutiva sin precedentes que obliga a replantear nuestra comprensión de la reproducción animal y los límites entre especies.

«Los organismos vivos producen descendencia de su misma especie. Observamos una desviación de esta norma en Messor ibericus, una hormiga que da lugar a individuos de dos especies distintas. En este ciclo vital, las hembras deben clonar machos de otra especie, ya que necesitan su esperma para producir la casta obrera. Como resultado, los machos procedentes de una misma madre presentan genomas y morfologías diferentes, al pertenecer a especies que divergieron hace más de cinco millones de años.

La historia evolutiva de este sistema parece corresponder a un caso de parasitismo sexual que ha evolucionado hacia un ejemplo natural de clonación entre especies, dando lugar al mantenimiento de un linaje exclusivamente masculino clonado a través de los óvulos de distintas especies. Denominamos a las hembras que presentan este modo reproductivo como «xenopáricas», es decir, que dan lugar a individuos de otras especies como parte de su ciclo vital», concluyen los investigadores.

Nuevas especies de hormigas

Gracias al último trabajo del investigador del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba Joaquín L. Reyes López, se han identificado dos nuevas especies en España y Portugal.Para ello analizó diferentes muestras mediante microscopía electrónica de barrido, una técnica con la que se obtienen imágenes de gran definición y en varias dimensiones pudiendo observar gran cantidad de detalles.

Una de ellas, de cabeza más ancha que larga, estrías muy desarrolladas, tamaño corporal pequeño y color marrón claro, se ha observado hasta ahora en las provincias de Jaén y Granada. La otra, más pequeña todavía, con estrías más suaves y espinas cortas en su abdomen, se encuentra en la provincia de Huelva, incluyendo el Parque Nacional de Doñana. Estas dos nuevas especies pertenecen al género Oxyopomyrmex. Como explica el investigador Reyes López, «el estudio se ha realizado en el sur peninsular, por lo que todavía es posible encontrar estas especies en otras zonas e incluso nuevas especies adicionales».