Científicos descubren la increíble cantidad de hormigas que viven en la Tierra

Existen más de 13.000 especies de hormigas en el mundo, cada una con sus propias características. Su origen se remonta a hace más de 100 millones de años, y su cerebro está más desarrollado que el de otros insectos. Las hormigas son extremadamente fuertes, hasta el punto de levantar 100 veces su propio peso. Ahora, un equipo de científicos ha calculado cuántas hormigas viven en la Tierra basándose en un estudio de análisis entomológicos.

Hormigas en la Tierra

Lo primero a tener en cuenta es que las hormigas son fundamentales para el planeta, ya que contribuyen en gran medida al mantenimiento de los ecosistemas. Como se desplazan por el suelo, reciclan la materia orgánica y distribuyen las semillas, al tiempo que polinizan las planas y son una fuente de alimento muy importante.

Saber el número de hormigas que viven en la Tierra no es nada sencillo, ya que sería algo así como contar cuántos granos de arena hay en una playa. Por lo tanto, la técnica del conteo queda descartada. Para llevar a cabo la estimación, los científicos han creado un modelo matemático y extrapolado los datos.

De esta manera, han averiguado el número aproximado de hormigas que hay en el planeta: nada más y nada menos que 20 cuatrillones, lo que equivale a unos 12 megatones de biomasa. Por increíble que parezca, es más que todos los mamíferos y aves juntos.

El estudio, realizado por científicos de la Universidad de Hong Kong y de la German Research Foundation, ha sido publicado recientemente en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. La nueva estimación es entre 2 y 20 veces mayor que las anteriores, según las conclusiones a las que han llegado los investigadores. Además, es mucho más preciso, ya que los anteriores recuentos estaban basados en conteos reales de hormigas en diferentes partes del mundo.

Curiosidades hormigas

Sabiendo que en el planeta Tierra viven 20 cuatrillones de hormigas, es interesante conocer algunos datos curiosos sobre ellas. Su esperanza de vida oscila entre los cuatro y los doce años, según la especie.

La hormiga reina tiene una función reproductora, y puede poner entre 800 y 1.500 huevos al día, lo que explica la facilidad de estos insectos para multiplicarse.

No tiene orejas, pero puede «escuchar» al sentir las vibraciones del suelo a través de sus patas. Además, hay algunas especies que no tienen ojos, y se comunican mediante las antenas.

Y, por último, cabe señalar que la hormiga bala tiene la picadura más dolorosa del mundo, similar a una herida por disparo de un arma de fuego.