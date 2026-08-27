Los expertos en limpieza instan a rociar vinagre en las juntas de los azulejos: para qué sirve y por qué se recomienda

Las juntas de los azulejos suelen dar bastante problema a la hora de limpiar el baño o la cocina. Por mucho que pasemos la bayeta o freguemos, con el tiempo pueden oscurecerse o aparecer sobre ellas manchas blanquecinas. Es algo de lo más normal si tenemos en cuenta que el jabón, la suciedad y los minerales presentes en el agua se van quedando en estos pequeños espacios y terminan por hacerse visibles. Sin embargo, existe un truco que resulta de lo más eficaz y que consiste en usar un poco de vinagre blanco.

Un remedio casero que se conoce desde hace años, pero que ahora gracias al auge de las redes sociales muchos comparten. Y no es casualidad que el vinagre blanco sea tan eficaz con determinados restos, si tenemos en cuenta que contiene ácido acético, que ayuda a desprender algunos depósitos minerales acumulados en las juntas y hace que después sea más fácil retirarlos. Pero a l a vez debemos tener cuidado ya que hay azulejos y juntas que pueden estropearse con los productos ácidos, especialmente si se utilizan a menudo o se dejan actuar demasiado tiempo, de modo que es importante saber cómo aplicar este remedio y sobre todo, cuándo evitar.

Para qué sirve rociar vinagre en las juntas de los azulejos

La razón por la que el vinagre puede resultar útil está en su acidez. El ácido acético que contiene ayuda a disolver determinados depósitos minerales, especialmente los que aparecen por el contacto continuado con agua dura. Esto explica que el truco resulte especialmente interesante en el baño y la cocina, dos zonas sometidas constantemente al agua y la humedad. En ellas pueden ir apareciendo residuos de jabón, cal y otras acumulaciones que terminan adheridas tanto a los azulejos como a sus juntas.

El vinagre puede ayudar a ablandar parte de esa suciedad para que después resulte más sencilla de retirar mediante un cepillado suave. También puede contribuir a neutralizar algunos olores. Eso sí, no debemos atribuirle propiedades que no tiene ya que no es un desinfectante universal ni soluciona por sí solo problemas importantes de moho o humedad. Si detrás de las manchas existe una filtración o un problema persistente de humedad, habrá que encontrar y solucionar su origen.

Cómo limpiar las juntas de los azulejos con vinagre

El procedimiento es sencillo, pero no consiste en verter vinagre directamente y dejarlo actuar durante horas. Una opción más prudente pasa por mezclar vinagre blanco y agua a partes iguales y colocar la solución en un pulverizador. Antes de extenderla por toda la pared o el suelo, conviene probarla en una pequeña zona poco visible. Así podremos comprobar cómo reacciona el material.

Si la superficie es compatible, se pulveriza una pequeña cantidad sobre las juntas y se deja actuar durante unos minutos. Después, podemos utilizar un cepillo pequeño para frotarlas suavemente y desprender los residuos acumulados. Una vez terminada la limpieza, es importante aclarar bien con agua y secar la superficie. De este modo evitaremos dejar restos de la solución ácida durante más tiempo del necesario. Tampoco hace falta recurrir a este procedimiento constantemente sino que lo podemos reservar para limpiezas puntuales cuando observemos depósitos minerales o suciedad que no desaparece con la limpieza habitual.

El vinagre no debe utilizarse en todos los azulejos y juntas

Que sea un producto habitual en nuestras cocinas no significa que el vinagre blanco sea inocuo para cualquier superficie. Su propia acidez, que es precisamente lo que permite que funcione frente a determinados residuos, también puede dañar algunos materiales. Hay que evitarlo especialmente en superficies de mármol, travertino, piedra caliza y otras piedras naturales sensibles a los ácidos. El contacto con vinagre puede atacar el material y modificar su acabado.

También hay que prestar atención a las propias juntas. El uso repetido de sustancias ácidas puede afectar a determinadas juntas cementosas o a sus selladores, sobre todo si se emplean concentraciones elevadas o se dejan actuar demasiado tiempo. Por este motivo, antes de adoptar el vinagre como producto habitual de limpieza, es recomendable comprobar el material de los azulejos y las juntas y consultar las indicaciones del fabricante en el caso de que existan dudas.

El error que nunca debes cometer al limpiar con vinagre

Hay además una precaución mucho más importante que conservar el aspecto de los azulejos. El vinagre nunca debe mezclarse con lejía ni con productos que contengan hipoclorito. El motivo es que al mezclar una sustancia ácida como el vinagre con lejía pueden liberarse gases de cloro, cuya inhalación resulta peligrosa. Por tanto, no debemos pensar que mezclar dos productos de limpieza hará que el resultado sea más eficaz. De hecho, debemos tener mucho cuidado y no mezclar productos sin saber ante el riesgo de accidentes.

En definitiva, el vinagre blanco puede ser un recurso económico y sencillo para aflojar determinados depósitos minerales y suciedad superficial de las juntas, siempre que sepamos de qué material están hechas y lo utilicemos de manera puntual. La clave está precisamente en no convertir un truco doméstico útil en una solución para todo. Utilizado sobre una superficie compatible, diluido y retirado correctamente, puede facilitar una de las tareas más tediosas de la limpieza sin necesidad de recurrir a procedimientos complicados.