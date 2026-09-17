Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas hoy, 17 de septiembre de 2026, en toda la provincia de Zaragoza. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero descenso, mientras que las máximas aumentan en la mitad oeste. Viento del noroeste en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y suaves brisas

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados, la mañana promete ser fresquita, pero a medida que el sol se asome en su ruta desde las 07:45, el ambiente comenzará a calentar con una sensación térmica que alcanzará los 27 grados. La brisa suave de este día, arrastrando un viento de 15 km/h desde el norte, será un aliado perfecto para esos paseos al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, afectado solo por ligeras nubes que, en lugar de amenazar, decorarán el horizonte. Con una humedad que podría volver el ambiente un tanto pesado, especialmente por la noche, el sol se despedirá en su ocaso a las 20:09, marcando el final de un día sin lluvias a la vista. Es un momento ideal para salir y disfrutar del aire libre, dejando atrás cualquier preocupación meteorológica.

Calatayud: cielos nublados y lluvias dispersas

Nubes cargadas recorren los cielos de Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que cambiará el ritmo habitual de la vida diaria. A primera hora, los termómetros se sitúan en torno a los 10 grados, con una sensación térmica que se asemeja a los 9. A medida que avanza la mañana, las temperaturas tocarán los 21 grados, pero a lo largo de la tarde es probable que un descenso térmico acentuado y las lluvias se desplieguen, dejando el ambiente fresco y húmedo.

La jornada contrastará entre la suave luminosidad matutina y un panorama más gris y revuelto por la tarde, con cielos cubiertos que podrían traer lluvias dispersas. Con probabilidad de viento fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h y humedad que podría subir al 85%, se aconseja llevar paraguas a quienes salgan, no vaya a ser que la lluvia sorprenda en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algo de nubosidad en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados, con viento leve que no debería causar molestias a lo largo del día.

Con estas condiciones, se plantea un ambiente ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre. Aprovechar el día para relajarse en el parque o tomar un café en una terraza puede ser una excelente manera de disfrutar de lo que ofrece.