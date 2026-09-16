Adiós a los ladrillos de toda la vida: el invento europeo para construir casas de 100 m2 en una semana que reduce costes y tiempos de obra

Las innovaciones en el mundo de la construcción han obtenido una gran repercusión. Cada vez son más las personas que apuestan por la innovación de sus futuras viviendas, como es el caso de las casas prefabricadas. La iniciativa de esta novedad ha sido impulsada por una empresa alemana, creando un sistema de bloques de madera maciza que se entrelazan entre sí y permiten armar la fachada de una casa en tan sólo semanas, sin utilizar materiales tradicionales como cemento, tornillos o materiales sintéticos.

Esta nueva tecnología de construcción rápida de viviendas consiste en un conjunto de piezas modulares de madera estructural certificada que se juntan entre ellas. Un sencillo acto que permite levantar un metro cuadrado de pared en apenas minutos.

La novedad de estas construcciones

El procedimiento para la construcción de estos espacios se conforma por pequeños bloques fabricados con madera estructural de clase C24, es decir, un material que destaca por su resistencia y estabilidad. Las uniones internas se llevan a cabo mediante clavos de madera, ayudando al edificio a mantener su longevidad durante el tiempo. Un procedimiento que reúne materiales capaces de conseguir que las reparaciones futuras no se conviertan en algo complejo.

Los beneficios

Uno de los beneficios principales es la rapidez a la hora de montar la vivienda, ya que se trata de piezas prefabricadas. Los expertos estiman el tiempo de construcción en siete días. Además, posee las cinco ventajas siguientes:

La obra dura menos tiempo.

Se reduce el consumo energético.

No se utiliza maquinaria pesada.

La disminución de los costes laborales.

El aumento de la facilidad para proyectos de autoconstrucción asistida.

A pesar de lo anterior, el interesado por este tipo de viviendas tendrá que tener en cuenta que será necesaria la utilización de instalaciones eléctricas, techos y fundaciones.

¿Cuándo está permitida su construcción?

Este sistema se caracteriza por haber sido homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt). Estos bloques, enfundados en la inteligencia de su material, se utilizan para levantar edificios de hasta dos plantas más ático, viviendas unifamiliares, casas de vacaciones, pequeños comercios, garajes, talleres y anexos. Por lo tanto, los interesados deberán disponer de un certificado oficial que garantice que las estructuras sobre las que quieren levantar este tipo de construcciones cumplen con las medidas y seguridad requeridas.